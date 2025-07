Amarrar Libertadores, siguiente meta atlista

Ya calificados, los Zorros van por su siguiente objetivo: La Copa Libertadores. Como buen sudamericano, el colombiano Aldo Leao sabe de la relevancia de jugar un torneo tan importante como lo es la justa más importante del cono sur, así que ahora que tienen la posibilidad de jugarla en sus propios pies, en Atlas van por ella.Con 27 puntos y en los punteros del campeonato mexicano, en este momento el cuadro tapatío tiene su boleto a la Copa Libertadores 2015 a falta de tres jornadas más, por ello, los esfuerzos irán canalizados a cumplir tal meta, una vez que se selló el pase a la Liguilla del Apertura 2014.“Nos deja más responsabilidad (estar calificados) porque tenemos algo que queremos ver, es la Libertadores, sabemos que tenemos esa posibilidad, hay que seguir luchando hasta el final, quedan tres partidos, tres finales, hay que seguir sumando de tres. Es un objetivo que se quiere lograr y que te enfila a llegar de la mejor manera a la Liguilla”, dijo.En los últimos partidos de los Rojinegros, un sector de La Fiel no está conforme con el accionar futbolístico más allá de lo que digan los números, por ello, el mediocampista cafetalero pidió paciencia, pues en Atlas poco a poco van engranando las piezas para un mejor funcionamiento.“En realidad a la afición de parte mía la respeto, tengo una admiración grandísima, pero deben de tener en cuenta que hace seis meses a estas alturas no tenían ni siquiera estos puntos, tienes que valorar eso. No es fácil cuando se vienen 12 jugadores nuevos para lograr lo que ha hecho el equipo, se puede decir que hay buenos jugadores, pero no es fácil compenetrar muchas cosas, se necesita tiempo, pero ellos tienen derecho a exigir, de ilusionarse por cómo hemos hecho las cosas, darles alegría”, explicó.Sobre el cotejo del pasado sábado ante Puebla en el Estadio Jalisco, Leao se mostró contento porque los Zorros lograron alzarse con la victoria.“Se hizo una gran labor, un gran trabajo, enfrente teníamos un rival complicado, pero el esfuerzo que hicimos todos, por eso se nos da el resultado”, finalizó."Buscaremos todo lo que tengamos por delante"

Rodrigo Millar sabe que Atlas tropezó de fea manera la semana anterior al quedar eliminados de la Copa MX cuando ganarla era uno de los objetivos trazados este semestre. En contraparte, en Liga ya lograron su boleto a la Liguilla, así que el chileno es consciente de que no hay otra opción más que buscar todo lo que aún se pueda conseguir.“Ojalá nos alcance para todo eso (Súperliderato y Libertadores), el equipo me parece que está consciente de lo que nos estamos jugando, es duro, pero vamos a ir a buscar todo lo que tengamos por delante”, dijo.Además de apuntar la mira a los objetivos más altos, el andino no descuida la tabla de cocientes, ya que si bien, Atlas no está en problemas de descenso, si es importante finiquitar de una vez por todas este mal que ha perseguido al club durante los últimos años.“Nos quedan tres partidos en los que intentaremos ganar, necesitamos sumar la mayor cantidad de puntos, queremos quedar lo más arriba posible en la tabla por lo que eso significa, también queremos alejarnos lo más que se pueda del tema de la porcentual, así que dimos un paso importante, pero quedan tres partidos que se necesitamos ganar”, comentó.Para Millar, haber derrotado a La Franja se tradujo en una revancha de la eliminación que sufrieron a manos de los propios poblanos en el certamen copero.“Sí (se sacaron la espina), nos dolió porque no lo esperábamos, sabíamos que podía pasar (la eliminación), pero sinceramente no lo esperábamos, pero ya es parte del pasado, el equipo a pesar de ir en desventaja siguió intentando de la manera como lo hemos hecho desde la Fecha 1”.

