"Chepo" de la Torre salió muy molesto tras empate

El técnico de Chivas, José Manuel de la Torre, se mostró muy molesto por el empate de 3-3 ante Xolos de Tijuana, ya que siente que dejaron escapar la ventaja parcial que ya tenían al final del primer tiempo y estuvieron cerca de sumar una derrota más."No nos gusta el empate por la manera en que nos hacen los goles, porque estamos en casa, y no solo son los goles de hoy, son todos los que nos han hecho, no se puede permitir eso en un equipo de alto rendimiento".El "Chepo" no ha podido ganar un solo partido desde que asumió como técnico del Rebaño, y Chivas no suma un triunfo desde la salida de Carlos Bustos como técnico.

dn

Copyright © 2024 La Crónica de Hoy .