Chivas logra empatar a Xolos

Con el 3-3 ante los de Tijuana, 16 mil aficionados entrarán gratis en la fecha 16 ante Tigres; ayer el Rebaño no mostró síntomas de recuperación

En dos semanas, 16 mil 710 aficionados podrán entrar gratis a presenciar el partido de la fecha 16 ante Tigres.Esto pese al empate de Chivas ante Xolos se deberá cumplir con el ofrecimiento que hizo el presidente deportivo Néstor de la Torre, quien el jueves pasado dijo que en caso de no ganar a Xolos, los aficionados entrarían de manera gratuita al juego contra Tigres con el boleto del encuentro al que asistieron ayer al Omnilife.La igualada enfatiza la crisis del Guadalajara, y que no se soluciona con tales estrategias, ni con los movimientos que hace el cuerpo técnico..En los primeros 30 minutos no se observaron resultados de tales modificaciones, sino el mismo Guadalajara tembloroso para el compromiso de adueñarse de la cancha.Chivas tenía posesión del balón, pero no generaba peligro porque al llegar a media cancha eran apretados por Cristian Pellerano y Javier Güemez, y así volvían a empezar la elaboración de una jugada tediosa.En ese afán de salir tocando desde el fondo, en una falta de comunicación, Antonio Rodríguez tocó fuerte para Jair Pereira, quien estaba distraído y se le adelantó el balón que recuperó Arango, y a su vez entró al área con una defensa endeble, para hacer entrega del obsequio a Moreno, y este solo empujó suave para el 0-1 al 23.Si Chivas no mostraba una forma de poner nervioso a Tijuana, a partir de la desventaja en el marcador se pronunciaron sus debilidades que se hacían evidentes en las imprecisiones.Pero entonces, Omar Bravo, quien había buscado el gol con desesperación, aprovechó la jugada más sencilla para anotar.Al 35’, Giovani mandó centro, y la zaga de Xolos esperaba el fuera de lugar, pero nunca llegó, y Bravo solo conectó de cabeza para el 1-1.A un minuto del final del primer tiempo, el mochiteco llegó oportuno cuando Pereira se lanzó con una palomita descompuesta. Omar no podía fallar y envió al fondo.Con la ventaja de por medio, tenía 45 minutos por delante para administrarse y jugar con la desesperación de Xolos.Sin embargo, los males que han perseguido a Chivas, resurgieron al 54. Benedetto recibió el balón en el área, y sin ninguna marca le cedió la gloria a Moreno para el empate 2-2.El caos se acentuó en un Chivas desordenado y de esa forma, en la táctica fija, Benedetto anotó de cabeza en un tiro de esquina en el que se reclamó un empujó a Pereira, pero que el árbitro ni tomó en cuenta.Al 54, Moreno hizo el 2-2 ante una defensa tibia que no lo marcó, ni lo hizo con Benedetto al 63.Luego de minutos angustia y un futbol gris, Pereira rescató el empate en minuto de compensación.La igualada 3-3 solo alivió un poco el drama, pero Chivas sigue en los últimos lugares.Frases

“Contento porque se pudo empatar de perdida. Es crítica la situación pero vamos a trabajar para ganar el clásico. Siento que nos afectaron los errores que tuvimos” -Giovani Casillas, delantero de Chivas

“Regalamos el primer tiempo, pero en el segundo modificamos. Nos sacaron la victoria cuando pensamos ya la teníamos. Con errores y distracciones de segundos nos sacan el partido" -Daniel Guzmán, técnico de XolosFichaChivas1 A. Rodríguez2 Vidrio4 Pereira27 Marín16 G. Rodríguez30 Salcido14 Enríquez15 Arce21 Fierro28 Hernández9 BravoDT: José Manuel de la TorreXolos13 Saucedo22 Núñez3 Gandolfi4 H. Pellerano24 Garza6 Güemez16 C. Pellerano18 Arango23 Ruiz9 Moreno10 BendettoDT: Daniel GuzmánGoles: 0-1, 23: Moreno, 1-1, 35: Bravo, 2-1, 44: Bravo, 2-2, 54: Moreno, 2-3, 63: BenedettoCambios: Chivas 21 Fierro (90 Ramírez 48), 28 Hernández (87 Zaldivar 68), 15 Arce (17 Sánchez 79)Xolos: 24 Garza (2 Jiménez 69), 9 Moreno (17 D. Moreno 77)Árbitro: Paúl DelgadilloAmonestados: Chivas: Salcido

