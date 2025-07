Encontró el equilibrio en Leones

Luego de un inicio incierto en el que inclusive llegó a estar en duda la permanencia de Alfonso Sosa como técnico de Leones Negros, todo indica que en el cierre del Torneo de Apertura 2014 ha encontrado la estabilidad deseada.Con el empate de 0-0 ante Pachuca, el equipo representativo de la Universidad de Guadalajara, sumó su cuarto partido sin perder lo cual le ha redituado en puntos que le aportan para escalar peldaños en su objetivo por alejarse del último lugar de la tabla porcentual.Para Sosa, la clave ha sido unir los criterios de su grupo en una misión en común que es permanecer en la Primera División."Hemos cerrado filas. Hablé con los jugadores y encontré una buena disposición al trabajo. Ya he hecho pocos cambios. Le he dado continuidad al equipo que se ha usado últimamente. Se está entendiendo cómo se deben jugar estos partidos, y para eso ha sido importante la intensidad, la concentración, y jugar con los dientes apretados".El timonel de Leones también reconoció que el estado anímico de su equipo ha cambiado conforme se han dado resultados positivos."Seguimos en el último lugar del torneo, pero es bueno sumar. Anímicamente nos fortalecemos. No es el mismo ánimo el de hoy que cuando perdíamos en el inicio de la competencia".El siguiente rival de Leones es una auténtica prueba de fuego para medir sus niveles de recuperación ya que reciben en el estadio Jalisco a Santos de Torreón.

