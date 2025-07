Le alcanza para sacar un punto

Leones Negros sumó su cuarto partido de manera consecutiva sin perder, luego de sacar un empate 0-0 ante el Pachuca, en el Estadio Hidalgo.No hubo nada para nadie en los 90 minutos, y “Tuzos” se queda todavía con la incertidumbre de estar en zona de Liguilla pero todavía sin el boleto afianzado, al llegar a 21 puntos y ser séptimo, empatado en puntos con Chiapas.Por su parte, la U. de G. se mantiene en su cruzada personal por el no descenso y pudo sumar un punto que lo lleva a tener 13 unidades, con lo que sigue siendo el antepenúltimo general, con solo dos victorias en lo que va de la campaña.Ambos equipos se olvidaron de jugar al futbol y se enfrascaron en un duelo físico, intenso, de muchas faltas, poca profundidad, nula inteligencia a la hora de atacar y muy pocas emociones en las porterías.Pachuca sufrió desde el arranque del partido, hasta el minuto 25 ni Jürguen Damm ni Rodrigo Lozano tuvieron claridad por las bandas, fueron bien controlados y Leones Negros impuso el ritmo que más le convenía, tocando en medio campo y buscando con balonazos, llegar al arco de Oscar Pérez.Al 30', Leones Negros tuvo una buena oportunidad, cuando Fidel Martínez le regresó el balón a Félix Araujo, quien desde las afueras del área, sacó potente disparo que se fue apenas por encima del arco del "Conejo".En los segundos 45 minutos, y tras la mejor jugada elaborada del partido, Ariel Nahuelpán y Jürgen Damm dejaron escapar el triunfo al no poder rematar un tiro-centro de Rodrigo Salinas enfrente de la portería de Humberto Hernández.El resto fueron intentos fallidos. Centros por las bandas y jugadas en tiros a balón parado que no prosperaron fue lo que más predominó esta noche en la cancha del Estadio Hidalgo, que se quedó con las ganas de ver ganar a su equipo y de dar un paso importante rumbo a la calificación.

FICHA:Pachuca vs Leones Negros0-0Estadio: HidalgoÁrbitro: Erick Yair Miranda

FRASE:“Veníamos por los tres puntos, pero finalmente rescatamos un punto de oro. Teníamos muy claro desde el principio de la temporada que eran 34 finales para nosotros”Marc Crosas, delantero de Leones Negros

