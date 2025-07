Charros espera “despertar” de Juan Delgadillo

Entre el cuerpo de lanzadores que presenta Charros para esta temporada se encuentra Juan Delgadillo, quien no ha tenido hasta el momento juegos exitosos desde la lomita, pues en sus tres presentaciones se ha ido con el mismo número de derrotas. Para el entrenador de pitchers de Jalisco, Sid Monge, la confianza está depositada en él y lo han designado como abridor para esta noche frente a los Yaquis de Obregón.“A mí no me preocupa, porque no es nada físico, son ajustes con el pitcheo, nada más, que trabaje las rodillas, que trabaje con su sinker (tiro similar a la recta) y el mando de sus pitcheos. Más que nada es un ajuste en el control de su pitcheo, que lo baje y que use su control más efectivo, que baje la zona de strike”, comentó el coach.Luego de la barrida ante Mexicali, Monge se queda tranquilo con el trabajo que realizaron sus muchachos tanto en la apertura como en el relevo y cierre de los juegos, haciendo hincapié en el trabajo de Bryan Broderick en los últimos innings de los juegos, pero espera que Delgadillo resurja esta noche frente a los Yaquis.“Tenemos a todo el mundo descansado, menos a Broderick, por eso estamos con la victoria, tres al hilo. (Delgadillo) ha sido un muchacho muy exitoso, no tanto como el resto de staff de pitcheo (en la actual temporada) que ha estado muy consistente, con la excepción de él. Me molestaría si fuera vago, indisciplinado, yo nomás me le quedo viendo y me dice: Usted no se preocupe”, dijo Sid Monge.

