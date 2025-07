No distrae a Leite el tema de su renovación

Primero a cerrar bien el torneo y después se verán los asuntos de escritorio. Maikon Leite está feliz con Atlas, pero su contrato está por terminar en diciembre, no obstante, eso no lo agobia, pues se enfoca en lo que pueda hacer dentro de la cancha de aquí al término del Apertura 2014.

“Yo no puedo hablar, es la directiva, yo tengo que jugar, hacerlo bien, ya cuando se acabe el torneo vamos a ver si me toca regresar (a Brasil) o si me quedo acá, es una cosa que no tengo que tener en la cabeza, no es bueno para mí. Siempre cuando juego quito esas cosas de la cabeza, pienso sólo en el partido”, dijo.

Durante estos días, el agente del delantero brasileño ha estado dialogando con la dirigencia de los Zorros, pues existe el interés de ambas partes de ampliar el vínculo contractual del jugador, toda vez que su préstamo está por expirar.

“Son cosas de la directiva y de mi representante, lo único que tengo que hacer es seguir jugando bien, enfocado en el equipo, Atlas me quiere y yo también, no me corresponde hablar, tengo que seguir jugando bien para que al final todo se quede bien”, añadió.

Leite se mostró contento tras volver a las canchas luego de tres semanas de inactividad por una distensión de ligamentos en la rodilla derecha.“Sí me quedé muy preocupado por todo lo que ya pasé, a parte ya tenía mucho sin lesionarme, es normal, cuando te lastimas te preocupas y más por lo que pasé, pero me dijeron que estuviera tranquilo y que no era nada grave, espero me toque jugar de nuevo”.

Los Rojinegros comenzaron este lunes su preparación en las instalaciones de Colomos de cara al duelo del próximo sábado ante León.

cc

