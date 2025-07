Cierre de campeonato, parámetro para Atlas

Los Zorros ya tienen su boleto a la Liguilla del futbol mexicano, pero los tres partidos restantes son de suma relevancia en la madriguera. Más allá de los objetivos que busca Atlas antes de la Fase Final (liderato y Copa Libertadores), los rivales con los se medirán son verdaderas pruebas para saber de qué está hecho el conjunto tapatío, tal y como lo consideró Edgar Castillo.El ocaso del Apertura 2014 para los Rojinegros tiene en el camino enfrentar a León, recibir a Xolos de Tijuana y visitar al América en el Estadio Azteca. Las Águilas ya están calificadas, los Esmeraldas tienen amplias posibilidades, mientras que Tijuana todavía cuenta como opciones. Es decir, Atlas se los podría topar en la Liguilla.“Se puede decir que sí (son un parámetro), al América te lo puedes topar en la Liguilla, León por ahí se mete, Tijuana tiene que ganar sus tres partidos, no hay que descartarlo de la Liguilla, esperamos cerrar con todo y saber que en la Liguilla nos podemos enfrentar con ellos”, dijo.Ya con el boleto en la mano, la mentalidad en los Zorros es la de terminar después de la Jornada 17 en la mejor posición; hoy en día son sublíderes con 27 unidades.“Buscamos cerrar de la mejor manera, estamos allá arriba y, ¿por qué no?, si estamos a dos puntos del América, alcanzarlo o pasarlo. Muchos dicen que ya estamos calificados, queremos cerrar de la mejor manera, terminar en primero o segundo lugar”, comentó.Castillo vive su primer torneo defendiendo los colores rojinegros, y se mostró ilusionado con el plantel que tiene Atlas para buscar objetivos importantes.“Traemos buen equipo, estamos en los primeros lugares, nosotros queremos y aspiramos a ser campeones, todos los equipos aspiran a eso, pero para nosotros es cerrar bien el torneo y en la Liguilla apuntar a lo más alto que es el campeonato”, externó.Por otra parte, a pesar de que aún restan tres días para el compromiso que Atlas tendrá ante León, todo indica que el argentino Facundo Erpen no podrá jugar, pues presenta una molestia muscular que no le ha permitido trabajar al parejo. Ayer trotó por separado alrededor de la cancha 1 de Colomos.FECHA FIFA AFECTÓ

Edgar Castillo consideró que la pasada Fecha FIFA mermó un poco al Atlas, pues perdieron ritmo de juego luego de que venían sacando buenos resultados. En noviembre, los días 14 y 18 habrá otro receso por la misma razón previo a la última jornada del Apertura 2014, aunque los únicos equipos que verán acción son Monterrey y Chivas, pues aprovecharán la interrupción para disputar el partido que tienen pendiente de la Jornada 8. En este nuevo periodo FIFA, la Selección Mexicana se medirá en Europa a Bielorrusia y Holanda.“Es un poquito largo esperar para volver a jugar, así nos tocó y a esperar para volver a jugar contra Toluca, no hay que descartarlo de la Liguilla, esperamos cerrar con todo y saber que nos tocó contra Toluca, yo creo que sí nos afectó un poco porque paras y vienes con un buen ritmo, tenemos que esperar otra vez y arrancar el torneo después de la Fecha FIFA”, dijo.

