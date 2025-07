Nadie se puede hacer la víctima: Pereira

De ahora en adelante, toda la semana se hablará del Clásico Nacional entre Chivas y América, un duelo que luce con realidades opuestas, pero en el seno rojiblanco no se sienten menos.El zaguero del Rebaño, Jair Pereira reconoció el buen andar de su rival del próximo sábado, pero no le hace caso a lo que indican los números en este Apertura 2014, en el cual, las Águilas marchan como el mejor equipo del certamen, mientras que los tapatíos están hundidos en la parte baja de la clasificación.“Aquí nadie se puede hacer la víctima, ellos han tenido un mejor torneo que nosotros, han sabido hacer mejor las cosas que nosotros, en ese tipo de partidos siempre los clásicos se tienen que jugar a muerte, no puedes ver las estadísticas, si lo haces no tendría chiste jugar futbol, ahora hay que prepararse, ser conscientes de que es un equipo muy dinámico, que en casa juega bien, nosotros trataremos de hacer un partido inteligente y sacar puntos”, dijo.Este elemento rojiblanco sabe lo que es el pique hacia los colores del América, ya que además de militar en el Guadalajara, vistió la casaca de Cruz Azul.“Es un rival a vencer siempre, el rival al que le tienes que salir a dar todo, que no puedes perder. Siempre hay una gran rivalidad, es un rival al que le tienes que jugar a muerte y lo tienes que vencer”, comentó.Por otra parte, Pereira reconoció la buena labor que hizo Chivas para marcar los tantos ante Tijuana, pero a su vez lamentó que no pudieron traducirlo en la victoria.“Rescato esa capacidad de respuesta que tiene el equipo y que se hicieron tres goles, cosa que no había sucedido, obviamente no te vas satisfecho por los errores que cometes”.

