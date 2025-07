Pierden Charros la serie ante Yaquis

Los Charros de Jalisco llegaron tarde al diamante. En una noche para el olvido de la novena jalisciense, los Yaquis de Ciudad Obregón amarraron la serie tras vencer 4-8 a los tapatíos combinando la perfección en el beisbol: buen pitcheo y bateo poderoso.

Fueron ocho entradas completas en las que Charros fue dominado, pues en la parte baja del último rollo intentaron despertar al generar cuatro carreras que finalmente no trascendieron, pero sí funcionaron para evitar la blanqueda. Esto fue más decoroso gracias a un batazo de Eduardo Arredondo que impulsó dos carreras con la casa llena, así como un doblete de "Manny" Rodríguez.La tarde comenzó mal para el serpentinero estadounidense, Ben Kozlowski, quien permitió que los sonorenses encontraran la pelota. En el segundo episodio comenzó el concierto de bateo de los Yaquis, quienes movieron la pizarra con sencillo de Albino Contreras al jardín derecho, para así impulsar la carrera anotada por Carlos Valencia.Ya en la alta de la tercera entrada, Kozlowski se metió en aprietos nuevamente, pues permitió que la casa se llenara; no obstante, Eduardo Arredondo hizo una gran jugada defensiva que evitó mayor daño a Jalisco.Pero la barda del parque de pelota tapatío sería superada en reiteradas ocasiones, debido a que Ciudad Obregón conectó tres cuadrangulares en los maderos de Said Gutiérrez, Donald Lutz y Jake Smolinski, lo que se tradujo en una ventaja para la visita de 0-5 a la altura del sexto capítulo.Ya desde un par de entradas anteriores, comenzó la rotación del pitcheo de Charros, pues tras abandonar la lomita Ben Koslowski, tomaron la responsabilidad Antonio Garzón, Hugo Castellanos y Adrián Ramírez, pero ninguno pudo contener la inspiración al bate de la novena de Yaquis, ya que todavía en la octava entrada, Carlos Figueroa produjo el 0-6 con un imparable al central, mientras Carlos Valencia y Lutz impulsaron el 0-7 y 0-8, mediante un triple y un doble, respectivamente, ambos, en los que el "Mosco" Arredondo no pudo quedarse con la pelota en el fondo del jardín central.Así, ante 6,316 aficionados en el Parque de Beisbol Charros, los locales fueron fácilmente doblegados 4-8, cediendo la serie ante los Yaquis de Ciudad Obregón. El pitcher ganador fue el inspirado Irwin Delgado, mientras que el perdedor fue Ben Kozlowski. Jalisco conectó 9 hits y los sonorenses 16. Este miércoles se verán las caras otra vez en el último de la serie.cr

Copyright © 2024 La Crónica de Hoy .