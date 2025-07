Reyna no olvida a su “novia” América

Dicen que el amor y el odio son los dos sentimientos más fuertes que puede manifestar un ser humano. Y hay relaciones intensas, salvajes y a pesar de los desenlaces fatales que puedan tener, al final no se puede sepultar el cariño que se haya sentido en el pasado.Es el caso de Ángel Reyna. En unos días más, el medio volante ofensivo se enfrentará al América, y contrario a otros que han vestido las camisetas de Chivas, no tiene ninguna reserva para expresar lo que alguna vez sintió por los colores azulcrema.Alguien pregunta si aún quedan restos del cariño por el América: “Sin dudarlo”, responde Reyna."¡Ah claro! Y siempre va a existir porque yo nací ahí, mis hermanos también, porque mi sobrino estuvo ahí, es un cariño de agradecimiento que nunca se va a terminar ni a borrar. Pero es pasado y simplemente se queda en el corazón como una novia que tuve, o como cuando te casas y te divorcias. Es cuestión de la vida, es tiempo pasado", comentó el medio volante ofensivo que ahora está en Chivas, y por primera vez jugará el Clásico Nacional enfundado en la piel rojiblanca.Pese a que Ángel fue campeón goleador con las Águilas, no hubo un final feliz, y la separación se dio en medio de mucha polémica, sobre todo después de un Clásico que perdieron 3-1 ante Chivas en el Apertura 2011. Reyna se refirió a Aquivaldo Mosquera como "capitán de agua" en alusión que a era muy endeble en su liderazgo.Y aclara que no hay deuda pendiente: "No nos quedamos a deber nada, ellos trabajaron bien conmigo, lo hicieron de la manera correcta, yo también y listo, es vuelta a la página. Me siento mejor preparado que antes".Sin importar las críticas que pueda recibir de un sector tradicionalista de Chivas, Reyna se apunta para dar de qué hablar ante América."Significa una gran experiencia, es muy bonito porque no todos los jugadores pueden estar en mi lugar, no todos pueden estar en los equipos más importantes y más grandes de un país, me tocó jugar el clásico regio, y es una bendición porque he jugado todo tipo de clásicos, y agradezco a Dios por estar aquí. Habrá personas abucheándome, será una buena experiencia, así que preparen las cámaras y estoy consciente de eso. De pronto los panoramas en contra son los mejores para salir adelante".Con 10 años de experiencia, y varios Clásicos jugados, para Reyna no hay favoritos."Ellos podrán ir muy bien, pero va a estar la pasión, el futbol y el espectáculo para la gente que es lo más importante, también lo es ganar, pero hay que divertir a la gente porque me da tristeza que los estadios no se llenen"."Chepo" inicia la táctica

José Manuel de la Torre comenzó a mover sus primeras piezas para armar el rompecabezas rojiblanco.Ayer por la mañana en Verde Valle trabajó con la defensa y la media cancha. En principio, su primer rediseño fue en la parte baja, donde piensa tener mayor fortaleza y evitar que la ofensiva del América los lastime de manera severa. El timonel rojiblanco armó una línea de cuatro integrada con Jair Pereira y Hedgardo Marín, y como laterales Néstor Vidrio, por derecha, y Gerardo Rodríguez por izquierda.En la media de contención, de manera sorpresiva "Chepo" sigue apostando por incluir a Jorge Enríquez a lado de Carlos Salcido.Este grupo debía cubrir el ataque que realizaban Omar Bravo por el centro, respaldado atrás con Fernando Arce e Israel Castro, y Ángel Zaldívar y Ángel Reyna por los costados.El apunte

El Día de Medios organizado ayer por el Club Guadalajara, fue la única forma de acceder a los jugadores y cuerpo técnico en esta semana de Clásico, y a partir de hoy ya no habrá más declaraciones para evitar distracciones.

