Alerta UdeG que Pymes desairan la capacitación

La mayoría de las micro y pequeñas empresas mexicanas no dan la importancia debida a la capacitación. El común denominador de las empresas grandes, o que crecen con mayor rapidez, es un programa constante de capacitación a sus empleados, afirmó el maestro en Administración de negocios, Félix Alberto García Coral, socio de Monitor Latino, quien impartió una conferencia sobre el tema en el auditorio central del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas, dentro de la II Semana IDITpyme, inaugurada este martes.Monitor Latino es una red de monitoreo de estaciones de radio con presencia en Estados Unidos, México, República Dominicana y Colombia. Brinda servicio a la industria del entretenimiento, artistas, compañías disqueras, a la Sociedad de Autores y Compositores, estaciones de radio y empresarios.García Coral resaltó que la capacitación puede incidir en una mayor eficiencia y productividad. Es decir, producir más con menos dinero es también un factor que abre la posibilidad de crecimiento a nuevas áreas de negocio. Aclaró que hay empresas micro y pequeñas que sí dan importancia a la capacitación, pero no son la mayoría. Destacó que la capacitación fue uno de los factores clave que originó el crecimiento de Monitor Latino, empresa que invierte entre 5 y 10% de las utilidades en capacitación.En su conferencia "Afila la sierra. La importancia de la capacitación en las empresas", García Coral explicó que Monitor Latino inició hace ocho años y que en un principio no tenía clientes, al año empezaron a vender. Hoy monitorea a más de 800 estaciones de radio, tiene más de doscientos clientes. "La visión que tenemos es que para 2015 vamos a estar en tres o cuatro países más. Me gusta que quienes trabajan conmigo estén constantemente estudiando para que realicen mejor sus tareas en todas las áreas, ya sea marketing, servicio a clientes, ventas o la tecnología".Esta segunda semana fue organizada por el Instituto para el Desarrollo de la Innovación y la Tecnología en la Pequeña y Mediana Empresa (IDITpyme), dependiente del CUCEA, que tiene diez años de funcionar de manera formal como instituto y veinte haciendo investigación y consultoría para pequeñas y medianas empresas, destacó el doctor Ricardo Arechavala Vargas, director general de dicho instituto.El maestro José Alberto Becerra Santiago, secretario académico del CUCEA, hizo la apertura oficial del ciclo de actividades de esta segunda semana, que continuará mañana y finalizará el 30 de octubre.

