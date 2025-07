El último héroe del Clásico

Rafael Márquez Lugo fue alguna vez el héroe de un Clásico. Era su primer partido contra el América en un Estadio Azteca que clamaba por emociones y goles.Para el delantero aquel partido representaba hacer diferencia en aquel Guadalajara que dirigía el holandés John van´t Schip, y en el que Márquez era uno de sus principales artífices.Aquella tarde de sábado del 6 de octubre, Rafael anotó dos goles, pero en realidad le contaron uno ya que en el trayecto de uno de ellos, Diego Reyes tocó el balón que iba en dirección a las redes. La participación del atacante fue fundamental para el 1-3 en el coloso que ovacionó sus anotaciones.El recuerdo del triunfo ahí queda inscrito en su memoria, y como el último que ganó el Rebaño, porque los tres más recientes han sido de las Águilas.Inclusive, en el trágico 4-0 del 30 de marzo pasado en el Omnilife, en un entrenamiento previo al partido, Márquez sufrió la lesión en la rodilla izquierda que hasta hoy lo tiene marginado.Por tal razón admite que vivir detrás de la barrera el Clásico y la pesadilla rojiblanca de luchar por no descender no ha sido una labor sencilla de resistencia."Ha sido muy complicado, ha habido momentos de mucha desesperación, no lo puedo negar. Pero muchas veces dicen que el futbol no tiene memoria, y la verdad que la afición de Chivas sí la ha tenido, y cada 15 días en el estadio he tenido un apoyo incondicional que genera un compromiso de recuperarme bien y lo más pronto posible para devolverles todo ese apoyo que ha sido muy importante para mí".Para Márquez, el Guadalajara ya muestra síntomas de recuperación que se reflejaron en el empate de 3-3 ante Tijuana, y pueden explotar frente al América."Sin duda, en este Clásico y en todo el torneo, por todo lo que ha pasado que ha sido una temporada complicadísima, la presión ya es importante, así lo sentimos en el seno del grupo, y me deja un poco más tranquilo el último resultado a pesar de que no se ganó, la forma me parece que Chivas mejoró, tuvo reacción en el marcador, Omar ya anotó, lo que me dio mucho gusto a una semana del Clásico, que recupere la confianza, y este puede ser el inicio para que Chivas empiece a sumar".Rafael asegura que el Guadalajara tiene una energía más positiva desde hace algunas semanas, y sería arriesgado para las Águilas subestimar a su rival."América es el líder, y es obvio que es favorito. Pero me parece que sería un grave error del América el pensar que con solo llegar y plantarse en la cancha nos van a ganar, para nada, nosotros vamos a vender muy cara la derrota. Chivas tiene muchas posibilidades de ganar".Continúan afinando detalles

Con el objetivo de ganar el Clásico Nacional, Chivas trabajó ayer de manera intensa en el aspecto futbolístico.Tras los trabajos de calentamiento, el estratega José Manuel de la Torre armó tres equipos para efectuar labor de futbol, donde la idea fue tener el balón lo menos posible y luego hacer labor defensiva.Mientras que los arqueros trabajaron de manera separada con el entrenador de porteros, Luis Valls, y luego se integraron al trabajo con el resto de los jugadores para detener los ensayos de los atacantes casi al final de la práctica.Los defensores, entre ellos Carlos Salcido, se enfocaron a practicar despejes en diferentes envíos para no dejar que la pelota esté cerca del área rojiblanca. Hoy continúan los ensayos de cara al Clásico ante América.cr

