Esperan Zorros un León muy "Fiera"

El Atlas se encontrará con un León que buscará hacer respetar su selva. El torneo de los Esmeraldas no ha sido bueno, pero en las recientes jornadas despertaron en su andar futbolístico y en la cosecha de puntos, por lo que en la madriguera saben que tendrán un duro rival.La Fiera resucitó, se está jugando en estas últimas fechas del Apertura 2014 su boleto a la Liguilla, luego de ligar tres victorias de manera consecutiva tras vencer a Querétaro, Chivas y Toluca."Sabemos de lo peligroso que es León, un equipo que no ha andado en su mejor momento, si lo dejas jugar te complica el partido. Viene despertando, no empezó en su mejor momento, sabemos lo peligroso que es con jugadores que te pueden cambiar el rumbo, en las últimas jornadas han conseguido los puntos y se están jugando quedar entre los ocho primeros", dijo Jesús Chávez, zaguero del Atlas.El defensor de los Rojinegros entiende la peligrosidad de los atacantes de los Panzas Verdes."Tenemos que estar concentrados, al que le toque estar en zona defensiva, jugadores como Boselli (Mauro) que les das espacio y te complican el partido, hemos trabajado en estar concentrados apoyándonos para no dejar esos espacios", comentó.Chávez se ganó la titularidad en la última aparición del Atlas por la lesión muscular de Facundo Erpen, así que espera aprovechar la oportunidad que Tomás Boy le ha dado como zaguero central por izquierda."Debemos estar preparados para cuando se presenten estas situaciones, lo más importante va a ser que el entrenador se dé cuenta que estamos trabajando para que pueda contar con todos; me tocó el sábado, lo importante va a ser lo grupal, gracias a Dios se nos dio el triunfo. Todos trabajamos al cien en la semana para buscar una oportunidad, son decisiones del entrenador, lo importante es que hay competencia interna, esa es la idea de este plantel", finalizó.Busca su lugar en el once

El canterano Martín Barragán salió de la banca el partido pasado para darle la victoria al Atlas con su anotación ante Toluca. Con Tomás Boy, durante los últimos torneos ha tenido minutos, aunque nunca ha podido afianzarse en el cuadro titular, y menos ahora que el plantel de los Zorros es más amplio."Hay que seguir trabajando, así se gana la titularidad. Seguir anotando y estar con el grupo unido, porque es lo que nos está dando a todos. Puede ser complicado por los buenos jugadores, pero nada es imposible, hay que seguir trabajando día a día para buscar un lugar ", dijo el delantero.cr

