Histórico Bumgarner y Gigantes ganan la Serie Mundial

Con un cierre vibrante en la novena entrada San Francisco se coronó en casa de Kansas, 3-2, con una extraordinaria actuación de su lanzador estrella Madison Bumgarner, que concretó su tercera victoria en la Serie Mundial con números impresionantes, él consiguió tres de los cuatro triunfos que requerían para proclamarse campeones del Clásico de Otoño.La última vez que un equipo se había coronado como visitante en el séptimo juego de la Serie Mundial ocurrió en 1979, San Francisco cortó de tajo esta racha; entraron a postemporada en calidad de comodín y terminaron como campeones gracias al excelente trabajo de peloteros como Pablo Sandoval, Hunter Pence y el mismo Bumgarner, que al final fue reconocido como el MVP.En este último ingresó en la quinta entrada y retiró en orden a 14 jugadores al bat, una marca impresionante que quedará para la historia, pues en total sumó 36 innings pichados permitiendo sólo una carrera limpia.Los Gigantes suman ocho Series Mundiales en su historia, pero luego de conseguir tres de ellos en los últimos cinco años se han convertido en toda una dinastía, el beisbol es un deporte de cábalas y la de San Francisco son los años par: 2010, 2012 y 2014 son los años grabados en los anillos de campeón que portan.Dos volados de sacrificio en el inning inicial de la segunda pusieron al frente a los Gigantes, Michael Morse y Brandon Crowford conectaron los globitos para que Pablo Sandoval y Hunter Pence llegaran a la registradora.Los Reales respondieron de inmediato en el cierre del segundo rollo, Philip Buttler puso la primera para Kansas gracias a una línea profunda que prendió Alex Gordon para el doblete remolcador, los de casa anotaron la segunda rayita con un sacrificio de Omar Infante que aprovechó Gordon para emparejar la pizarra.La del gane fue obra de la fórmula Sandoval, Pence, Morse, quienes se combinaron para adelantar a los Gigantes 3-2 para el cierre del tercer capítulo. San Francisco jugó de maravilla a la defensa, pero la cereza del pastel la colocó Bumgarner al no permitir nada desde el quinto inning.En la novena se presentó el dramatismo faltando un out para terminar el duelo, Alex Gordon conectó un doblete que revivió la esperanza del empate, Salvador Pérez tenía en su turno la igualada, pero un batazo elevado de foul sacó su madera para que Pablo Sandoval consiguiera el tercer out.

