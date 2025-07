Lustre con grasa y cajón rojinegro

El futbol no sólo vive en una cancha, también lo hace entre grasa, cepillos y zapatos sucios. En el corazón del Barrio de Santa Teresita hay un sitio muy particular y tradicional en el que se respira el amor por los colores rojinegros.La Bolería "Santa Tere" o también conocida como "Bolería Atlas", es uno de los puntos de reunión futbolísticos más tradicionales de Guadalajara, ya que con sus 38 años de operación bajo el liderazgo de Don Roberto Castillo, el “Chato” como lo conocen, salir con los zapatos bien lustrados tiene tintes de lazos de amistad en torno a una pelota."Le doy gracias a Dios de haberme dado este oficio porque yo aquí trabajo muy contento, feliz, lo hago de corazón, me encanta. Esto de la boleada es un oficio, para bolear, cualquiera lo puede hacer, pero para hacer un buen trabajo necesitas saber. Nadie quiere trabajar de bolero porque les da vergüenza, pero aquí hemos hecho nuestro patrimonio a base de trabajo, somos de manos mugrosas y manos limpias a la vez."A mí me da mucho gusto porque eso no se gana fácilmente (el reconocimiento), tu trabajo es el que te va a haciendo popular, boleros hay en el centro, donde quiera, hay que prepararse, hay muchas pieles nuevas difíciles en cada zapato", explicó.Llegar al local es sinónimo del Atlas. Huele, se respira, se palpa y se habla de los Zorros. Apenas arribas al lugar en la calle Pedro Buzeta, cuando un escudo y una lona rojinegra te reciben. Entras y da la impresión de que no es bolería, sino un museo lleno de valiosos objetos alusivos al conjunto tapatío y que denotan el sentimiento de un hombre."Desde que llegué a Santa Teresita puse mi escudo del Atlas, mis fotografías, adorné con los cuadros que tenía en mi cuarto, después, directivos del Atlas vieron que era del Atlas, también jugadores como Antonio "Niño" Flores y Eduardo "Che" Valdatti me regalaron fotos de ellos, todo lo que tengo son puros regalos. Si muestro todo, necesito abrir toda la cuadra para poner todo lo que tengo del Atlas", dijo el dueño.Pero Don Roberto, atlista de cepa y bolero por convicción, siempre será un agradecido de los aficionados rojiblancos, ya que son sus clientes más asiduos."Yo soy de sangre roja y conciencia negra, ya una vez me corté y salió sangre roja, y mi conciencia es más negra que cualquiera otra (risas). Todo lo rojinegro significa mucho para mí, desde chiquito que me puse la camiseta nunca me la volví a quitar, a mi Zorro no lo cambio por nada, perdiendo soy feliz, imagínate ganando. Tengo más clientes del Guadalajara que del Atlas, aquí los respetamos, les damos buen servicio, pero si nos tiran carrilla, también lo hacemos".El apunte

Don Roberto Castillo, tapatío de 66 años de edad se hizo aficionado del Atlas pese a que toda su familia es "Chiva", dado que jugó en las inferiores del club rojinegro hace varias décadas y asiste a todos los partidos como local. Desarrolló el oficio de la boleada tras declinar de la carrera de Psicología.Frase

"Cuando gritan México yo grito Atlas, prefiero al Atlas mil veces, yo soy del Atlas como decía Ramón Cano, quien venía aquí a cantar y gritaba ¡mil veces arriba el Atlas! y sacudía toda la bolería", Roberto Castillo, PropietarioAlgunos visitantes distinguidos a la boleríaRafael Márquez (Futbolista)Marcelo Bielsa (DT)Hugo Kiese (DT)Julio César Uribe (DT)Daniel Guzmán (DT)Alberto Guerra (DT)Arturo "Cura" Chaires (Ex jugador)Adal Ramones (Conductor)Yordi Rosado (Conductor)Sergio Goyri (Actor)Juan Gil Preciado (Político)Alberto Cárdenas (Político)Francisco Ramírez Acuña (Político)Emilio González Márquez (Político)

cr

Copyright © 2024 La Crónica de Hoy .