Pide CNC apuntalar el precio del maíz en Jalisco

La Confederación Nacional Campesina (CNC), solicitó al gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval que sea el interlocutor institucional de los productores agrícolas jaliscienses de maíz ante el Gobierno Federal, para gestionar acciones y apoyos complementarios para apuntalar el precio de maíz.En un comunicado, el organismo campesino publicó cinco medidas que se deben llevar a cabo para rescatar al sector agrícola como la gestión de una modificación del ingreso objetivo en al menos mil pesos a la alza, ante las variaciones abruptas en los precios internacionales, pudiendo accesar todos los productores jaliscienses de maíz, a incentivos complementarios al ingreso objetivo.También le pidieron al Gobernador, gestionar un incentivo de compensación a la base mayor del ciclo anterior inmediato, garantizando un apoyo por encima de 333.61 pesos por tonelada al productor.Otra petición fue gestionar también un incentivo complementario de al menos 500 pesos por tonelada a los pequeños productores que no contrataron, con el compromiso de incorporarse al esquema de agricultura por contrato en los ciclos consiguientes.También pidieron que Aserca garantice el incentivo a coberturas de precio para el ciclo PV 2015, a todos los productores que contrataron este año. Y por último la CNC pide que Aserca incentive de manera multianual hasta el término del sexenio con mínimo 350 pesos por tonelada, a los pequeños productores que dejen de sembrar maíz blanco y produzcan amarillo.“Con lo anterior, se le garantizaría al pequeño productor un ingreso superior al del año pasado. Ya que desde hace varios años, la volatilidad en los precios internacionales del maíz, ha venido impactando considerablemente y de manera abrupta en los ingresos de las familias campesinas”, advirtió la CNC que en Jalisco encabeza José Roberto de Alba Macías.La CNC alertó sobre los constantes incrementos en los costos de los insumos, el diésel agrícola y los servicios complementarios para la comercialización; que han provocado que se encarezca el cultivo de granos básicos en el país, y por consiguiente la ganancia sea cada vez menor para nuestros productores.“La falta de planeación para la producción y el excesivo intermediarismo motivado, generaron en la última década una inercia negativa que se vino agudizando al paso del tiempo por la sobreproducción de maíz blanco, sin que hubiera acciones gubernamentales para llegar a la solución de esta problemática”, destacó el organismo.“Cabe destacar, que en el año 2012 no se contrató una sola tonelada de maíz en la entidad, lo que estimuló el coyotaje y la especulación”, reconoció la CNC.En contraste, en el ciclo agrícola primavera verano 2014 vigente, de acuerdo a indicadores de Seder y Aserca, en Jalisco se contrataron un millón 942 mil 891 toneladas de maíz, de las cuales un millón 541 mil 044 fueron de blanco y 401 mil 891 de amarillo, lo que representa casi el 90 por ciento de la producción comercial total.Para la CNC, esta medida representa asegurarle al campesino, una utilidad superior promedio de entre 700 y mil 100 pesos por tonelada con relación al precio internacional actual, sin embargo no alcanzaría el mismo ingreso por tonelada del año pasado.

