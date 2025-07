Que se refleje la posición en la tabla: Oribe Peralta

El delantero Oribe Peralta señaló que América debe reflejar sobre la cancha la diferencia que hay en la clasificación general respecto al Guadalajara, cuando se vean las caras este sábado en una edición más del Clásico Nacional."Nosotros nos enfocamos en hacer valer la posición en la tabla, tenemos que plasmarlo el fin de semana ganando y manteniéndonos en la cima. Yo cada partido que gano lo disfruto mucho", expresó.El atacante destacó que a la distancia siempre se dio cuenta que este enfrentamiento es muy distinto a todos, algo que en su debut lo obliga a actuar siempre por el bien colectivo."Es un juego diferente porque todos los focos están en ese partido y por eso tratas de disfrutar todo eso con responsabilidad", estableció al tiempo de negar que sienta preocupación por la experiencia de José Manuel de la Torre en este tipo de duelos.Anticipó que su prioridad es que el cuadro capitalino saque los tres puntos."No sé qué tanto le puede ayudar a Chivas, yo me enfoco en lo que nos pide el entrenador y en ganar el partido. No me preocupo por ellos, me preocupo por lo que pasa acá", aseguró.Finalmente, sobre su reencuentro con el gol en los últimos dos duelos, explicó que se había enfocado "más al grupo, así lo he hecho siempre, pero ahora están cayendo los goles".Por su parte el volante ecuatoriano Michael Arroyo, advirtió que la diferencia de puntosde ninguna manera constituye una ventaja para las Águilas, ya que este tipo de duelos se juegan de una manera diferente."No creo (que haya diferencia), los clásicos son juegos diferentes y ellos van a venir a querer sacar los tres puntos, pero nosotros estamos mentalizados en ganar", sentenció.Para Arroyo, "el clásico es un juego diferente y más contra Chivas, que es un rival al que se le tiene muchísimo respeto, y será un juego muy intenso y espero que esos tres puntos se queden en casa. "Si (es obligación ganar), pero Chivas es un rival fuerte que también quiere los tres puntos, los dos somos favoritos", estableció. Finalmente descartó que tengan como objetivo ayudar a que el "Rebaño Sagrado" siga en esa caída libre que sufre, ya que su única meta es la de salir con el triunfo.

