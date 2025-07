Firma derrota a cambio de Copa

Consciente de las críticas acumuladas por caer frente a Pumas de la UNAM y Cruz Azul, ambos acérrimos rivales, para Antonio Mohamed, director técnico del América no hay de otra más que ganarle al Guadalajara, aunque asegura que cambiaría una derrota en el Clásico Nacional por el título del Futbol Mexicano."Si voy a ser campeón sí, en dónde firmo porque la gloria no tiene precio. No nos gusta perder ese tipo de partidos pero también si nos dicen que vamos a estar primero y tenemos que perder algunos, no queremos pero está bien, no queremos cometer esos errores, tenemos la espina clavada y tenemos mucho compromiso de ganar este partido", dijo el DT de las Águilas.Admitió que tiene una deuda pendiente con la afición en los clásicos del futbol mexicano, así que está más que obligado a sacar la victoria contra Chivas y demostrar por qué son líderes del Torneo Apertura 2014 de la Liga MX."Soy el responsable cuando se gane y cuando se pierde, es una deuda pendiente esto de los clásicos", asintió el técnico americanista, quien tiene "la espina clavada y queremos ganar este partido, estamos mentalizados en eso".En conferencia de prensa Mohamed manifestó su deseo de regalarle a la afición la victoria contra Chivas, partido que se efectuará este sábado en el estadio Azteca, correspondiente a la fecha 15."Nosotros siempre tenemos que ganar, vamos con esa intención para regalarle un triunfo a la afición", aseveró.El estratega sabe de los contrastes que viven los dos clubes, por lo que no dudó en presumir que las Águilas son líderes del torneo y que poseen la mejor posición en la clasificación porcentual, contrario a Chivas, que marcha antepenúltimo en la lucha por no descender y es penúltimo en la tabla general."América está en el primer lugar de la tabla general y en el primer lugar de la porcentual", comentó Mohamed, a quien sólo le preocupa que su escuadra llegue de la mejor manera al Clásico Nacional.cr

