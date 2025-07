México presenta favorable perfil para invertir: Guajardo

El titular de la Secretaría de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, resaltó que hoy en día México presenta un perfil, para muchos inversionistas, favorable para invertir.Destacó que de acuerdo con el Reporte Doing Business del Banco Mundial, dado a conocer la víspera, México ocupa el lugar 39 de 189 países considerados en dicho estudio, lo que implicó que subió cuatro posiciones en comparación con 2013.Este reporte, es un “buena noticia”, dado el avance de México en su facilitación para realizar negocios, destacó en el marco de la inauguración del Primer Encuentro de Economía Social en México 2014, que se lleva a cabo en el Parque Bicentenario.“Afortunadamente México presenta un perfil, para muchos inversionistas, favorable y de las 32 entidades federativas, sin duda hay una preocupación (sobre la situación de seguridad) y una profundización de estrategia en un par de ellas”, resaltó.Sobre el Encuentro de Economía Social, indicó que se trata de un “tremendo pilar”, para el desarrollo de la economía nacional.“Cuando hablamos que el 50 por ciento de la tierra en este país está en manos de ejidos, cuando hablamos que el 74 por ciento de los bosques es manejado por comunidades cooperativas ejidades, el 33 por ciento de las costas de México sigue estando en manos de ejidatarios y cooperativas”.Cuando tenemos esa conceptualización y ese arraigo en la tierra y cuando a eso le agregamos que el talento creativo, la capacidad de imaginar y la capacidad de trascender tradiciones y cultura también se encuentra en nuestros hermanos mexicanos que pertenecen al sector social de la economía, indicó Guajardo Villarreal.En su opinión, no hay artesano mexicano que no esté respaldado por ese sector, que no pertenezca a una comunidad que lo proyecte y que lo respalde, señaló.

