WOBI deja mucho aprendizaje: Canaco

De los mensajes que en conferencias han recibido los asistentes, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio de Guadalajara (Canaco) Francisco Beckmann González, señaló que hay mucho para rescatar.

“Por ejemplo: Las grandes empresas no son las que generan el mayor número de empleos, son las pymes las que en este momento son importantes; que el éxito no está medido por la fuerza de tu empresa, sino las veces que te has levantado y como lo has hecho; hay que enfrentar los miedos, hay que buscar consolidarse de una forma inteligente y saber aprovechar los pocos recursos que se tienen; buscar el beneficio de la empresa antes que el propio y lo más importantes, algo que se ha recalcado es el capacitar de manera permanente al personal”.

Como un evento de mucho éxito calificó, Francisco Beckmann González, el encuentro WOBY on Entrepreneurship que se realiza con la participación de 3 mil 100 emprendedores en Expo Guadalajara.

Es un evento con mucho éxito, nos está dejando mucho aprendizaje… Estamos muy contentos, la respuesta ha sido increíble, tenemos más de tres mil 100 emprendedores la verdad de las cosas es que los oradores han estado de primera, son expertos en diferentes áreas y los asistentes los están aprovechando”.

Beckmann quien a través de la Canaco participa en la coordinación del evento, presencio la mayoría de las conferencias y destacó el papel de los oradores.

“He tenido la oportunidad de estar con los speakers, ellos están impresionados con la ciudad, con la gente, la respuesta y esto habla muy bien del estado, la verdad de las cosas es que este evento llego para quedarse”.

Resaltó el esfuerzo de SEDECO y del Gobierno del estado por el apoyo financiero que permitió a muchos participantes pagar mil 900 en lugar de 13 mil pesos, “es uno de los grandes logros de esta sinergia y los que nos permitió tener este aforo”.Los emprendedores se dijeron satisfechos

Claudia Zúñiga, fiscalista“Soy fiscalista, estoy empezando un negocio y vengo a aprender… hay muchas cosas pero hay algunas cosas, por ejemplo en detectar y organizar los elementos que te pueden ayudar a crecer los negocios, y como esperar el momento indicado para sacarlo. Me ha gustado mucho".

Alejandro Arcos, negocio familiar“He podido escuchar nuevas ideas, tendencias en materia de innovación, emprendurismo y mercadotecnia; me ha dejado mucha información, como estructurar mi negocio, mi persona, establecer que quiero comunicar y cómo hacerlo…creó que el foro cumple con sus objetivos, si te da herramientas y te da muchas ideas y retos".

cr

Copyright © 2024 La Crónica de Hoy .