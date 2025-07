Banco de México mantiene sin cambio tasa de referencia en 3.0%

La Junta de Gobierno del Banco de México mantuvo en 3.0 por ciento el objetivo para la Tasa de Interés Interbancaria a un día, que estuvo en línea con el consenso de los analistas.En su comunicado de política monetaria, indicó que la actividad económica del país mostró una moderada recuperación durante el tercer trimestre del año, derivado del dinamismo de la demanda externa así como una evolución de la demanda interna.Expuso que ante el entorno de volatilidad financiera por factores internacionales, México presentó moderados ajustes en sus variables respecto a la mayoría de los mercados emergentes, sin embargo, no destaca un escenario de mayores variaciones en el futuro.Detalló que “se continúan observando condiciones de holgura en la economía, aunque se espera que estas condiciones sigan reduciéndose”, y añadió que “no se han percibido presiones sobre la inflación por el lado de la demanda agregada, ni se anticipa que se presenten en los siguientes trimestres”.A pesar de la intensificación de los riesgos a la baja para el crecimiento de la economía mundial, las perspectivas de la evolución de la economía de Estados Unidos, junto con las reformas estructurales recientemente aprobadas, hace que el balance de riesgos para la actividad económica en México se mantenga igual respecto de la decisión anterior de política monetaria.Reiteró su estimación de que la inflación general anual cierre alrededor de 4.0 por ciento en 2014, que al inicio de 2015 presente una disminución importante y que converja a alrededor de 3.0 por ciento a partir de mediados de este último año.Para la inflación subyacente se espera que al final de 2014 sea cercana a 3.0 por ciento y que en 2015 se ubique por debajo de dicho nivel.Esta previsión se fundamenta, entre otros factores, en el desvanecimiento del efecto de las modificaciones fiscales que entraron en vigor al inicio de este año, en una menor tasa de variación anual en el precio de las gasolinas, en la dilución del impacto de los cambios en precios relativos mencionados en el párrafo anterior y en la postura de política monetaria, la cual se asegurará que los cambios en precios relativos no tengan efectos de segundo orden.La Junta de Gobierno añadió que el balance de riesgos de la inflación también se mantiene sin cambio, al destacar riesgos al alza para la trayectoria de la inflación, como la posibilidad de una mayor depreciación cambiaria a raíz de la volatilidad en los mercados financieros internacionales y de aumentos en los salarios mínimos superiores a la inflación y al incremento en la productividad esperados.Sin embargo, abundó, también hay riesgos a la baja, como disminuciones adicionales en los precios de servicios de telecomunicaciones y la posibilidad de una evolución de la actividad económica menos dinámica que la prevista en caso de que los recientes acontecimientos sociales en el país afecten las expectativas de los agentes económicos.Explicó que la inflación general que se ubica por arriba del 4.0 por ciento se explica por aumentos en los precios de productos pecuarios y en los de algunos alimentos procesados que utilizan a estos como insumos.No obstante, la inflación subyacente se mantiene en niveles cercanos a 3.0 por ciento, refirió la institución.A su vez, subrayó que la economía mundial muestra señales de debilidad debido a que la economía en Estados Unidos continúa consolidando su recuperación, la desaceleración de la economía global y la apreciación del dólar, entre otros factores, podrían moderar su crecimiento en 2015, sumado a la situación de Europa y la desaceleración de economías emergentes como China y Brasil.Añadió que el balance de riesgos para el crecimiento de la economía mundial se deterioró pero se espera que ante el panorama de un desempeño, de caída en los precios de las mercancías básicas y de bajos niveles de inflación, la postura monetaria en la gran mayoría de las economías avanzadas y de las emergentes continuará siendo acomodaticia en los siguientes trimestres.Lo anterior, aunado a la persistencia de los riesgos geopolíticos y la alarma causada por la evolución de la epidemia del ébola, se refleja en un aumento importante en la volatilidad en los mercados financieros internacionales.En el caso de México se observó una depreciación moderada de la moneda nacional frente al dólar estadounidense, un ajuste a la baja en el índice de la Bolsa Mexicana de Valores, junto con incrementos marginales en las tasas de interés, con lo que hasta el momento estos movimientos se dieron de manera ordenada, con niveles de operación y liquidez adecuados.Añadió que “aun cuando los ajustes en las variables financieras en México han sido hasta el momento de menor magnitud que en la mayoría de las economías emergentes, no se puede descartar la posibilidad de mayor volatilidad en el futuro”, advirtió.

