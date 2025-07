"Patético y vergonzoso" el nivel de salario mínimo en México

En un panel organizado por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (Iteso), expertos afirmaron que el actual nivel es un salario inconstitucional, porque no cubre las necesidades básicas de los trabajadores que estipula el Artículo 123. Para Ricardo Barbosa, de la Confederación Patronal de la República Mexicana en Jalisco (Coparmex Jalisco), el salario mínimo vigente es una cifra "vergonzosa", mientras que en la misma reunión Sergio Negrete, profesor y economista de esta universidad, señaló que dicho monto es "patético".

Aun así, ambos consideran que no resolvería el problema aumentar el salario mínimo en México de 67.29 a 82.86 pesos.

Y es que con 67.29 pesos se pueden comprar en Guadalajara, un par de pesos más o menos, dos litros de leche, una bolsa de pan integral y medio kilo de huevo. O tres kilos de arroz. O un kilo de jamón. O dos kilos y medio de pollo. O poco más de tres kilos de manzanas.

Ese es el actual salario mínimo diario aprobado en México por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) para el área geográfica A –donde están Jalisco o la Ciudad de México–, mientras que para el área B –Sinaloa, Zacatecas o Colima, entre otros– es de 63.77 pesos.

Los expertos detallaron que ee trata de uno de los más bajos entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE) y el más bajo de América Latina, de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo; el poder de paridad de compra de México (lo que se puede comprar con ese salario) está por debajo de Nicaragua, El Salvador o Bolivia.

A la pregunta expresa de ¿Por qué no hay que aumentar el salario mínimo? Barbosa y Negrete consideraron en la mesa de diálogo "Aumentar los salarios, ¿ocurrencia populista o sensatez económica?", organizada por la Cátedra Konrad Adenauer en la Biblioteca Jorge Villalobos Padilla del Iteso, que al no venir acompañado por una mayor productividad del país, el aumento propuesto en agosto por el gobierno del Distrito Federal generaría más inflación y no es más que una medida populista y electorera por parte de Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno capitalino.

"En realidad prácticamente nadie gana el salario mínimo en México, está superado por las leyes del mercado… se ha convertido más en una unidad de medida, en una unidad de cuenta. No es el salario real en México", aseguró Barbosa.

"El salario promedio real de los trabajadores formales en México es de 285.78 pesos diarios; no es cierto que tengamos uno de los salarios mínimos más bajos de todos los países".

Román, doctor en el área de Ciencias Económicas por la Universidad de París VII, subrayó que el aumento al salario mínimo en aras de activar el mercado interno no debe hacerse de manera aislada, sino que debe venir acompañado de diversas medidas, entre ellas la aplicación de estímulos fiscales a las micro y pequeñas empresas en lugar de los favores fiscales que el gobierno mexicano dispensa a las grandes (Televisa, Grupo Carso, TV Azteca o Walmart, por ejemplo).

