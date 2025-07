Exhorta Profeco a un consumo responsable

A fin de promover una cultura de consumo responsable y minimizar sus impactos económicos y medioambientales, la Profeco emitió una serie de recomendaciones para el momento de adquirir algún producto o contratar un servicio.La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) señala que consumir responsablemente es pensar en las consecuencias que tendrá dicha compra para la economía personal, así como para el medio ambiente y las demás personas.En su página de Internet, refiere que cuando se elige un producto contaminante, no sólo se perjudica al medio ambiente sino también la propia salud y la del resto de la sociedad.Ante ello, indica que el consumidor debe tomar conciencia al momento de adquirir productos, pues la calidad de vida, así como los recursos económicos, de tiempo y familiares con los que se cuenta, pueden resultar afectados.Compartir el vehículo, libros o herramientas también son pequeñas acciones que minimizan el consumo y sus impactos negativos hacia la naturaleza, como la contaminación o deforestación, explica.Subraya que la población en general cuenta con siete derechos básicos con los cuales se da certeza y seguridad jurídica a las relaciones entre consumidores y proveedores.El derecho a la información clara y completa en la publicidad, etiquetas y precios que contengan los productos o servicios, así como a la educación en materia de consumo inteligente, son prioridades que no se deben olvidar.Además nadie puede ejercer presión al momento de decidir una compra, o condicionar y exigir pagos antes de firmar algún contrato, y los proveedores por su parte deben cumplir con normas y disposiciones en materia de calidad.Si se adquirió algún bien o servicio que no cumple con las normas establecidas existe el derecho a la compensación, el cual ampara con la devolución íntegra del dinero, así como a una bonificación no menor a 20 por ciento del total pagado, e incluso la indemnización si se ocasionaron daños o perjuicios.Negar la adquisición de algún bien o servicio por causas como género o religión se considera discriminación, por lo que la Profeco pide a la población reportar estas prácticas al Teléfono del Consumidor 55688722 para el área metropolitana y 01 800 468 8722 para el resto del país.

