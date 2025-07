Venta de Chivas es un “chisme”: Jorge Vergara

La venta del Club Guadalajara a un grupo de empresarios es un "chisme", aseguró el dueño de Chivas, Jorge Vergara, y descartó de manera tajante que esté negociando al equipo por 800 millones de dólares.Desde hace algunos días se ha manejado información en el sentido de que los hermanos Eduardo, Álvaro y Juan José Leaño Espinosa, empresarios del ramo inmobiliario, están negociando la compra del equipo.Además, se señala que la oferta sería por 400 millones de dólares y que Vergara Madrigal quiere incluir el estadio y otros activos, todo por 800 millones, que estaría deteniendo la negociación.Pese a todo esto, el polémico dueño del "Rebaño Sagrado" advirtió en declaraciones a una radiodifusora que esa información "es únicamente un chisme"."No (estoy vendiendo a Chivas). Ya no puedo estar comentando sobre chisme, mentira y rumor, la verdad ya no tiene caso no hay ningún comentario al respecto", concluyó.

