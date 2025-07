Mercedes, el equipo a vencer… Otra vez

La escudería Mercedes dio muestra en Australia de que por segundo año consecutivo serán el equipo a vencer en la Fórmula 1 (F1) al hacer el 1-2 en la primera fecha del campeonato; Lewis Hamilton comenzó con el pie derecho la defensa de su título (doble campeón de la categoría). El británico salió desde pole position y se quedó con el primer Grand Prix (GP) de la temporada, seguido de su coequipero, Nico Rosberg, dejando atrás por más de 30 segundos a sus competidores más cercanos, los Ferrari.En el circuito Albert Park en Melbourne, el inglés, Lewis Hamilton, refrendó la autoridad con la que terminó la temporada pasada, con tiempo de 1 hora 31.54 minutos finalizó la carrera, a +1.4 segundos de diferencia sobre el alemán, Nico Rosberg, en este arranque de temporada ambos demostraron dominio en el circuito australiano desde las pruebas de calificación, siendo lo más rápidos.Los Mercedes de Hamilton y Rosberg durante la carrera lograron sacar una ventaja con respecto al tercer puesto que ocupó Sebastián Vettel (estrenándose con la escudería Ferrari) de +35.5 segundos, tal como se vivió la temporada pasada, la competencia por la punta se disputó entre los dos pilotos de la escudería alemana, sin dejar lugar para que un tercero peleara por la victoria.El equipo de Ferrari sólo pudo sumar con el podio de Vettel, que ha consideración de quien fuera campeón de la F1 en 2012, fue un buen resultado a pesar de la enorme distancia que los Mercedes tuvieron durante la jornada; mientras que su coequipero, Kimi Raikkonen, se fue en cero al abandonar la carrera.Otro de los equipos que apostaron por mejores resultados para este 2015 fue McLaren, quienes no tuvieron una buena salida a las pistas, Jenson Button terminó en el puesto 11, el último, mientras que Kevin Magnussen, en sustitución de Fernando Alonso, también tuvo que abandonar la competencia.

Posiciones Australia:1 L. Hamilton2 N. Rosberg3 S. Vettel4 F. Massa10 S. Pérez“Checo” suma su primer punto

El piloto tapatío, Sergio “Checo” Pérez, inició su camino en la temporada 2015 dentro de la Fórmula 1 (F1) con la obtención de un punto al terminar en el décimo puesto del Gran Premio de Australia.“Checo”, en su regreso a la pistas, consideró esta carrera como inusual, pero se mostró satisfecho por el punto obtenido debido a las dificultades que se presentaron durante la jornada como el haber cedido un lugar luego de la salida del safety car, que hasta lo hizo caer detrás de quien fuera su remplazo a la salida de McLaren, Jenson Button, hecho que consideró doloroso.“Desafortunadamente después de que el coche de seguridad de la FIA me pidiera que cediera el lugar nuevo a (Marcus) Ericsson (Sauber), también significó caer por detrás de (Jenson) Button, y eso fue muy doloroso para mi carrera. Button fue con los neumáticos blandos, aunque yo era más rápido, no fue fácil adelantarlo y he perdí un mucha posición en la pista”, aseveró el tapatío.Al final pudo quedarse con el décimo lugar y relegar a Button al último sitio de la competencia, “Checo” sumó el primer punto de este 2015.“Estoy concentrado en los aspectos positivos de conseguir un punto dentro de una carrera difícil, esto es un buen resultado para el equipo ", dijo “Checo” Pérez.

