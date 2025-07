Bayern Múnich golea en su casa 6-1 al Porto de Herrera y Reyes

Muy temprano en el encuentro, al minuto nueve, Bayern tuvo la primera de peligro, Tomas Muller remató a puerta pero el “cancerbero” de los “Dragones”, Fabiano Freitas, rechazó la redonda y ésta le quedó al delantero polaco Robert Lewandowski, quien disparó a puerta, pero el esférico se estrelló en el poste.El español Thiago Alcántara sería el encargado de iniciar la remontada en el global para los bávaros al minuto 14, tras marcar de cabeza luego de un centro desde la izquierda por parte de su compatriota Juan Bernat y así poner el marcador 1-0.Siete minutos más tarde Jerome Boateng anotó el segundo gol del Bayern al 21 en una jugada precedida de un saque de esquina a favor para poner la eliminatoria 3-3 en el global. Con este gol, el Porto se veía obligado a marcar si quería estar presente en la ronda de semifinales.Al minuto 27, otro gol de cabeza, pero ahora de “Lewa”, que significó el tercer tanto de su equipo, tras recibir un pase de Thomas Muller en el área. Este último, por su parte, marcó el cuarto del encuentro gracias a un disparo de lejos, el cual dejó sin oportunidad a Fabiano tras un desvió del holandés Bruno Martins.El delantero polaco, ex del Borussia Dortmund, volvió a hacerse presente en el marcador al minuto 40, ahora con una nueva asistencia de Muller y mandar los cartones al descanso 5-0 en unos 45 minutos en que los portugueses no habían podido reaccionar.Para el complementario los dirigidos por el español Josep Guardiola bajaron la intensidad del juego debido a que el marcador global les favorecía ampliamente con un resultado global de 6-3.Al minuto 73, una tibia reacción del Porto en la que el delantero colombiano Jackson Martínez puso el 5-1 en el marcador gracias a un centro de Herrera, pero Xabi Alonso puso el 6-1 definitivo con un gol de tiro libre, para dejar el global de 7-4.Por su parte el ex jugador del Pachuca vio el cartón preventivo al minuto 34 y jugó todo el encuentro, mientras Diego Reyes salió de cambio al minuto 33, cuando su equipo se encontraba 3-0 abajo en el marcador.Con este resultado Bayern accedió a las semifinales de la máxima competencia europea a nivel de clubes por cuarto año consecutivo, en los que ha alcanzado solamente un título, tras ganar 2-1 a Borussia Dortmund en la final de la temporada 2012-2013.

