“Topo” sintió desesperación

Llegó para este torneo con el estandarte de ser un pilar en Atlas. Es de casa, maduró en un equipo como América en donde fue Campeón. Sin embargo, sus primeros meses no fueron sencillos.Juan Carlos “Topo” Valenzuela llegó al Atlas con una lesión en la rodilla izquierda, hubo necesidad de intervención quirúrgica, ante Xolos pudo ver minutos. Ahora sueña con una Liguilla.Pero reconoce que está desesperado por no estar a la par de sus compañeros. El diagnostico no eran preciso por parte de los médicos y eso aletargó su regreso.“No asustarme. Creo que si empieza a jugar la cabeza la desesperación se apoderaba, pero también confiaba en lo que decían los doctores y se resolvió de buena manera. Pasaba el tiempo y quería volver a entrenar, no podía. Pasaban cosas por la cabeza sobre qué era lo que tenía.“Por un momento sí (creyó que no jugaría más este torneo), porque se trabaja en una recuperación en algo que podía ser. Quería entrenar, no me dejaba, volvían los dolores. Tardamos en diagnosticar que es lo que tenía y eso retrasó todo”.La suspensión de Walter Kannemann le abrió las puertas para jugar. Vuelve este sábado y la competencia será dura por hacerse de un puesto titular.Sin embargo, Valenzuela tiene la esperanza de aparecer, no es un rival cualquiera, es América, ex equipo y donde fue Campeón. Una institución a la que le guarda mucho cariño.“Me dejó mucho aprendizaje, madurez. Donde estar en un equipo como América te hace aprender bastante y estar en constante crecimiento personal o deportivo, es uno de los equipos donde he jugado la mayor parte del tiempo. Es un equipo al que le estoy agradecido y le tengo cariño”.Será un bagaje de lo que los Zorros se pueden topar en la Fiesta Grande, reconoció Juan Carlos.“Con un equipo importante en México, creo que puede ser un juego pensando en una Liguilla”.Liderato no obsesionaAunque lo fueron por unas horas. Terminar la fase regular no es algo que obsesione el plantel, comentó Juan Carlos “Topo” Valenzuela, pues sabe qua ya no está en manos del equipo lograrlo.“No, eso va de la mano. Hay que ganar, si se combina resultados vamos a estar ahí, ya no depende de nosotros. Si dependería de nosotros, sería un extra terminar primero. El equipo está ahí empatado en puntos, pero es importante ganar el sábado y cerrar bien el torneo para pensar en Liguilla independientemente si se combinan o no resultados para estar como líder”.La buena noticia para el cierre del torneo, es la recuperación de dos de sus hombres claves, Arturo González y Rodrigo Millar, quienes tras dejar atrás sus problemas por lesión, ya se entrenan al parejo del equipo.Cifra:

240Minutos suma Valenzuela en el torneo. Solo tres partidos jugados (Tigres, Jaguares y Xolos)mac

