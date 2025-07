Momento de la verdad. Ya no hay mañana. Orgullo en juego y 90 minutos para definir al semifinalista del Torneo Clausura 2015. Un partido que puede quedarse en la memoria de muchos. Atlas recibe hoy en el Estadio Jalisco (18:00 horas) Chivas en la vuelta de los Cuartos de la Final.Llegó la hora de la verdad, en la Ida quedaron a deber y para la vuelta sólo uno quedará de pie al final. Los Zorros llegan con la ventaja en la tabla, la posición a lo largo del torneo regular les permite jugar con el resultado del 0-0 o ganar para avanzar; lo demás, lo dejaría en el camino.Chivas no ganó en casa, pero se fue en blanco. Empatar por uno o más goles le da la clasificación a la siguiente ronda, por tantos como visitante. Ganando, asegura y no dependería de nada más. Busca vencer por primera vez al rival odiado en una serie de Liguilla.Para la vuelta habrá cambios. Por lesión y para buscar el juego. Arturo González de nuevo tiene problemas, esta vez no es el tobillo, ahora se resintió de un golpe en la pierna. Es duda para iniciar el juego de este domingo.Carlos Salcido, por Chivas, es baja definitiva. Salió de cambio en la Ida, el pronóstico dice que serán tres semanas las que tenga que estar fuera. Se agrega a Isaac Brizuela como los descartados del Rebaño para la serie.En el último juego en el Estadio Jalisco igualaron a un gol. Fue uno de los mejores partidos en temporada regular. De repetirse el marcador, sería Guadalajara quien estaría avanzando a la siguiente fase.Así se juegan la vida. El honor se pone de por medio. Todo o nada este domingo. Los dos equipos más importantes de la ciudad se enfrentan a las 18:00 horas. El futbol mexicano ya aguarda las semifinales y ahí habrá un equipo tapatío.Boletaje agotado

El Estadio Jalisco promete lucir lleno este domingo, para el trascendental juego entre Atlas y Chivas. A pesar de los altos costos, no sólo para la Ida, sino también para la Vuelta, los boletos para el duelo están agotados.Así lo dio a conocer la directiva de Atlas a través de sus redes sociales desde el pasado viernes. Cuatro días a la venta y las localidades terminaron por venderse por completo. Los aficionados tapatíos quieren vibrar con este duelo.CifraCuatro empates se han registrado en los últimos cinco Clásicos Tapatíos disputados en el Jalisco. Todos fueron 1-1, marcador que hoy le daría a Chivas el pase a Semifinales.ApunteInvicto ante ChivasCon el del pasado jueves, son ya cinco los partidos que han disputado Atlas y Chivas en Liguillas. Cuatro terminaron en empate y uno fue triunfo del Atlas. En el Verano 2000, avanzó Guadalajara tras dos igualadas, gracias a la posición en la tabla. Para el 2004, los Rojinegros prevalecieron en el global y llegaron hasta las Semifinales.cg

