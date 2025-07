Comercialización del plátano debe ser libre: Seder

Siempre que haya demanda, los productos podrán comercializarse en cualquier entidad de la República debido a que hay libre competencias por lo que los productores de plátano de Jalisco deben buscar profesionalizarse y no temer a la libre competencia asegura Héctor Padilla Gutiérrez, secretario de Desarrollo Rural (Seder)."No hay que tenerle temor a los de Tabasco, simplemente desde allá hasta aquí a Guadalajara, simplemente con esa labor podemos tener mejores ofertas de productos y de precios y creo que muchos van mejorando, depende mucho de la cuestión de la sanidad".Como consecuencia de la sobreoferta de plátano procedente de Chiapas y Tabasco con los que tienen que competir los plataneros de Jalisco, provoca que los precios bajen hasta 10 centavos el kilo, tal como denunció Gilberto Quiroz Hernández, presidente del Consejo Estatal de Plátano de Jalisco.Al respecto, Padilla Gutiérrez dijo que no se puede bloquear el ingreso de productos a Jalisco. Sin embargo indicó que se les está apoyando a los productores de Jalisco para que aumenten su nivel de competitividad."Les estamos canalizando proyectos y estamos asegurando la sanidad que es indispensable para poder competir con los demás y estamos mejorando la inocuidad para que sigan exportando, porque ya hay un buen número que está exportando".En resumen, lo que necesitan los productores son apoyos, sanidad y buena organización para competir con quien sea. "No nos debe de preocupar que venga producto de Tabasco, está muy lejos, hay algunos que se asustan porque vienen de Brasil, pero están muy lejos! Hay que hacer bien la chamba y podemos competir con quien sea".El plátano de Jalisco se encuentra actualmente en una etapa de organización y dentro del mismo sistema producto hay quienes están teniendo solicitudes de compra de naciones como Israel. Los altibajos en los precios son normales por la salida de otros mercados y de otros países, pero desde Seder sí se trabaja de la mano con ellos, señaló Mario Ramón Ramos Velasco, director general de fomento agropecuario de la Seder."Tenemos gente especialista que empieza a trabajar con ellos sobre todo en la infraestructura que necesitan y es lo que ellos realmente necesitan. Tenemos un programa integral para apoyarlos".Los recursos que se pueden gestionar para los productores provienen de la Secretaría de Ganadería, Agricultura, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y se ingresan proyectos acordes a las necesidades que tengan los productores. "Todo debe ser organizado porque no podemos estar aislados siempre", concluyó Ramos Velasco.mac

Copyright © 2024 La Crónica de Hoy .