Jalisco ya es la tercera entidad limonera

Pese a que hasta ahora Jalisco no figura a nivel nacional en la producción de cítricos en lugares importantes, se tienen actualmente siete mil hectáreas repartidas entre 700 productores, que en el año 2000 se comenzaron a plantar y que en el mercado tanto nacional como internacional, ya comienzan a competir con otros estados, especialmente con Veracruz.“Sin ponernos de acuerdo, productores de tres regiones del Estado: de la Costa, Atotonilco El Alto y San Martín Hidalgo, de buenas a primeras plantamos mil hectáreas para reconvertir nuestros cultivos de maíz. Afortunadamente, ahora ya tenemos siete mil hectáreas de limón, donde nosotros con la calidad que tenemos si tenemos competencia, tan es así que en Japón al presentar nuestro limón, pensaron que era de Veracruz”.Con estas siete mil hectáreas, la producción alcanza volúmenes de más de 140 mil toneladas, mismas que incluso productores de Veracruz compran en Jalisco y empacan como de esa entidad, pues el verde y el jugo que se otorgan debido al clima, compiten a la perfección con sus cítricos.“Hay empresas que se vinieron de Veracruz a Atotonilco y ahí tienen su centro de empaque y están mandando. Nosotros lo que estamos haciendo es consolidar productores de Jalisco para vender como marca Jalisco, estamos en ese proceso, aunque ya tenemos nuestra propia marca y somos reconocidos en Estados Unidos, para Europa queremos unir fuerzas para llegar a exportar volúmenes a Rusia y Asia, por lo que ya va a empezar a sonar el limón de Jalisco en el mundo”.En San Martín Hidalgo, se plantarán cerca de 100 hectáreas nuevas en este 2015 como consecuencia de productores que buscan reconvertir sus cultivos, “cansados del maíz y de tantos altibajos en los precios; la gente ve lo bien que nos ha ido, que es una constante y se están volteando a reconvertir sus cultivos”.Los costos de plantación de una hectárea de limón son de 80 mil pesos, incluidos los trabajos de la tierra, el sistema de riego y la planta. En las dependencias estatales y federales existen apoyos monetarios para este cultivo, pues en la Secretaría de Desarrollo Rural (Seder) se otorga el 50 por ciento del apoyo.El mantenimiento, durante los primeros tres años que están en crecimiento los árboles, son de entre 30 y 40 mil pesos y posteriormente, alcanza los 80 mil pesos, con un rendimiento que va desde los 20 hasta 50 toneladas por hectáreas por año mismas que se comercializan en promedio en el mercado entre cinco a seis pesos el kilo.Recientemente, en el acercamiento que se dio con las autoridades rusas en la que participaron productores de diversos productos, incluido el limón, se abrieron posibilidades para que esta exportación se concrete.“Ya hemos tenido contacto con ellos, nos han invitado a misiones comerciales directamente a Rusia para hacer contacto con las personas que así lo requieren. Los turcos son los que les proveían los cítricos, pero con los bloqueos y problemas que tienen, la empresa más grande de Turquía que proveía a Rusia acaba de quebrar porque no cubrió sus compromisos a los bancos y no tuvieron la salida a esos países. Nosotros tenemos una ventana de oportunidad grande de hacer trato directo a Rusia”.Las exportaciones que van a Estados Unidos, las llevan a cabo de manera directa a través de un comercializador quien distribuye a los supermercados y demás puntos de venta en aquella nación. En Europa, también se lleva a través de comercializadores, aunque ya se trabaja para hacer vínculos con otras personas para que se dé la exportación directa.El 80 por ciento del total de la producción que se da en el Estado es lo que se exporta, el producto restante pierde posibilidades por su maduración en el árbol o por sus características a la vista.El dato:

El destino de limón jaliscienseEstados UnidosCanadáAlemaniaPoloniaHolandaCorea del SurJapónFuente: Sagarpamac

Copyright © 2024 La Crónica de Hoy .