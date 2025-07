Tri femenil derrota 3-1 a Argentina en Panamericanos

La selección mexicana femenil dejó atrás la derrota inicial del torneo de futbol de los Juegos Panamericanos Toronto 2015 y venció 3-1 a su similar de Argentina, en juego por la fecha dos de la llave A de la fase de grupos.El duelo disputado en el Tim Hortons Field, los goles del triunfo “azteca” fueron de Teresa Noyola al minuto de juego, Nayeli Rangel, en el 72, y de Jennifer Ruiz en el 76, mientras que por las albicelestes, anotó Florencia Bonsegundo, en el 82.La victoria le permite al “Tricolor” sumar sus tres primeros puntos del certamen, que le dan esperanzas de calificar a la siguiente fase, mientras el once “pampero” se quedó muy cerca de la eliminación. El próximo rival de México es Trinidad y Tobago.Desde muy temprano en el partido las cosas parecían fáciles para el cuadro mexicano que se puso al frente en el marcador apenas al minuto de juego con el tanto de Teresa Noyola, ante una falla en la marcación de la zaga sudamericana.A partir de ese momento parecía que las cosas le saldrían bien, sobre todo porque el conjunto sudamericano parecía no encontrar la forma de meterse al encuentro y sus errores en la conducción del balón así lo demostraban.Sin embargo, poco a poco el cuadro argentino comenzó a ir sobre la meta de Pamela Tajonar, sin inquietarla mucho, salvo un disparo desde fuera del área de Mariana Larroquete, al que se lanzó solo por precaución.El “Tricolor” tuvo la pelota y el dominio del partido la mayor parte del tiempo, pero le faltó ir más al frente y por lapsos también cayó en una serie de imprecisiones, al igual que su rival lo que llevó al encuentro a caer en ritmo.México dominaba pero no encontraba por dónde hacerle daño al rival, a pesar de las carencias que mostró en el control de la pelota. Fue hasta el minuto 72 en que Nayeli Rangel hizo el 2-0 en una gran jugada personal en el área enemiga.Y entonces la albiceleste se cayó en lo anímico y recibió el 3-0 en contra por conducto de Jennifer Ruiz en el minuto 76, lo que parecía darle la calma al cuadro que dirige Leonardo Cuéllar que, empero, no se iría en blanco.Sobre todo por la forma en que Florencia Bonsegundo hizo el tanto de la honra, al cobrar un tiro de esquina de manera magistral para dejar sin oportunidad a Pamela Tajonar quien nada pudo hacer por evitar la anotación del 3-1.Aceptable el trabajo de la silbante costarricense Marianela Cruz, quien estuvo cerca de las jugadas y solo amonestó a las mexicanas Verónica Pérez y Jennifer Ruiz.cg

