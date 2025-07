Abundan accidentes en las microestéticas

Julie es una estilista que desde hace más de 20 años ofrece sus servicios desde su casa. Pese a que reconoce que están expuestos a accidentes, reconoce que en ningún momento de su carrera ha estado asegurada ni como empleada, ni como ahora dueña de su propia estética en la Colonia El Sauz.“Te puedes llegar a quemar los dedos muy fácil si no tienes la práctica o la precaución cuando manejas la secadora o manejas la cera aunque con la cera hay que tener además cuidado al aplicarla a la persona porque se le puede quemar al aplicarla en la piel. Yo no tengo seguro, nunca lo he tenido, pero sí he sufrido de este tipo de accidentes, voy a la Cruz Verde o me curo en casa, siempre tengo botiquín aquí, de eso, no ha pasado”.Los químicos que también se manejan en estos negocios representan otros riesgos en la piel, por lo que es importante que se utilicen batas y guantes para evitar lesiones en las manos o en alguna otra parte del cuerpo que esté expuesta.Para poder abrir una estética, se requiere la aprobación de bomberos y de seguridad para el establecimiento del local; debe evitarse el almacenamiento de materiales inflamables y cuando sea indispensable guardarlos debe hacerse con las medidas de seguridad necesarias, hay que ubicar extinguidores cada 30 metros cuadrados.En general, según Julie, “los permisos son complicados como abrir cualquier negocio, pero prefiero trabajar sola para no tener que dividir las entradas de dinero”.En la Guía Empresarial sobre estéticas, del Instituto Nacional de la Economía Social (Inaes), se detalla cada uno de los pasos que se necesitan para abrir un negocio desde el material, las dimensiones, los servicios básicos que se ofrecen y una parte de las obligaciones fiscales, sin embargo el documento detalla precios que no están actualizados pues datan de 1998.“Para una microempresa los servicios más solicitados son cortes de cabello para hombre y cortes de cabello para mujer. Para una pequeña empresa los servicios más solicitados son cortes de cabello hombre, mujer, manicure y peinados”, se detalla en el documento.La inversión promedio que se debe hacer para poner una estética en Jalisco oscila entre los 80 y 120 mil pesos, dependerá de la inversión en los materiales y equipos que se adquieran.Normas básicas para el giro:

El calentador que tiene que colocarse en un lugar ventilado.Obligatorio tener un W.C.Contar con un lavabo para el peloLas tijeras y todos los instrumentos de manicure y pedicure deben ser esterilizados.Contar con un extractor de aireCapacidad de prestación de servicios:

Microempresa/artesanal: Hasta 50 cortes/diariosPequeña empresa: Más de 150 cortes/diariosMediana empresa: No aplicable.Gran empresa: No aplicable

Fuente: Guía Empresarial sobre estéticas, del Instituto Nacional de la Economía Social (Inaes)

