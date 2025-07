Matosas se descarta, de momento, para dirigir al Tri

Gustavo Matosas, director técnico del Atlas, aseguró que aunque sería un buen reto, por ahora no piensa en dirigir a la selección mexicana.

El cuestionamiento surge a raíz de los rumores que le ponen al frente del equipo Tricolor en dado caso de fracasar en la Copa Oro.

"Es una asignatura que sería muy linda, hay un técnico y hay que ser respetuoso, ahora en México hay muy buenos entrenadores, como los que ya mencioné y eso hay que valorarlo y al que le toque hay que apoyarlo, pero creo que el "Piojo" tiene que seguir, hay un proyecto", consideró.

El charrúa mencionó que en el futbol nacional existe calidad suficiente para poder hacerse cargo del seleccionado y eso se debe valorar.

"Yo creo que Miguel ha hecho un gran trabajo, seguirá en la Selección, México será campeón y esto s{olo será un mal momento, hay otros entrenadores mejores para dirigir a la Selección Mexicana, aquí hay mejores técnicos, como ‘Vuce’, ‘Tuca’, Ambriz, Tena, hay excelentes, hay que aprender a valorar lo que hay en casa; en unos días será un feo recuerdo, porque México será campeón de la Copa Oro", pronosticó el timonel rojinegro.

Lo que si remarcó es que hechos como el de la Copa América no pueden volverse a repetir pues se pone en riesgo el prestigio.

"México no tiene que ir a la Copa América, no tiene a qué ir, si no vas con lo mejor que tienes, no vayas, es como ir a un baile sin buena ropa, no vas. Estas copas se han comido a los entrenadores", finalizó.

