Complica a Pymes ser empresas verdes

Las micro, pequeñas y medianas empresas tiene la complicación de transitar a esquemas verdes de operación pues no cuentan con un subsidio estatal suficiente que los apoye. Raquel Gutiérrez Nájera, investigadora de la Universidad de Guadalajara (UdeG), dijo que este tema es una gran asignatura pendiente para los Gobiernos de todos los órdenes pues las micro, pequeñas y medianas empresas son la base de la economía mexicana.“Una empresa verde será aquella que en la medida de que sea autosustentable en los aspectos fundamentales de que agua, energía y residuos además de la demanda de recursos naturales que implican el proceso o todo lo que es la empresa en sí misma. Es algo integral y más amplio no solo lo orgánico”, señaló.El termino de empresa verde va asociado al cambio de paradigma que se dio en Río +20 cuando en término de desarrollo sustentable se utilizó el término de crecimiento verde, sin embargo la especialista indicó que como todavía no se sabe a ciencia cierta de qué se trata porque no hay un concepto claro sobre el tema.La también Consejera Social de la Coordinación de Evaluación de la Política Nacional de Cambio Climático dijo que al ser un concepto relativamente nuevo, en México para las empresas es complicado transitar a este modelo de operación.“Todavía no estamos acostumbrados a internalizar los costos ambientales y de restauración y mitigación de la empresa dentro de lo que es el costo - beneficio de la empresa y su plan productivo en el corto, mediano y largo plazo".La dependencia de los recursos fósiles sigue siendo importante en practicamente todas las industrias, pero hay oportunidades en bonos de carbono para entrar al mercado con el manejo de los grandes tiraderos de residuos como Picachos en el caso de la Zona Metropolitana de Guadalajara o como pudieran ser los tiraderos del Ayuntamiento de Guadalajara que ahora maneja Caabsa."Si se hiciera un planteamiento respecto a capturar metano de estos residuos y generar energía, está el mercado de bonos de carbono y de mecanismos de desarrollo limpio, el bosque de La Primavera".Hasta ahora la empresa Hassars es una empresa que tiene sus procesos con captación del carbono que se genera en este relleno que genera energía y cotiza ya en bonos de carbono.Dejar de "tirar" dinero a la basura

En lo que respecta al rehuso de materiales que se encuentran en los tiraderos de la zona metropolitana, Raquel Gutiérrez Nájera señala que las autoridades deberán trabajar en hacer una regulación "pues parece que hay auto gobierno -en los tiraderos- y eso no puede seguir sucediendo y va a depender de esos arreglos institucionales que puedan hacer con los pepenadores porque si no deja de ser rentable una industria y que trate de reutilizar los que va en la basura".Se tiene que acompañar esta estrategia dirigida a la pequeña y mediana empresa y de servicios y que en consultorios, sanatorios, etc., se controle mejor cómo y a dónde van sus desechos igual que con talleres mecánicos, tintorerías, lavanderías e incluso los lava coches."Se debería empezar con procesos de concientización, capacitación para fortalecer sus capacidades, porque son empresas que no van a tener recursos para invertir en eso. Porque el costo dependerá del diagnóstico de cada empresa, si pensamos en capacitación, conocimiento de sus procesos e inversiones sobre lo que hay que mejorar y el monitoreo de resultados, si hay una inversión, aunque sea pequeña".Finalmente la ambientalista e investigadora de la UdeG asegura que especialmente en las pequeñas y medianas empresas, esta transición, debe ser subsidiada por esquemas de cooperación nacional o internacional, como del Fondo Climático que tiene nuestro país para ayudar a todo este efecto."Es un tema muy nuevo, pero si tenemos que clarificarlo y que especialmente el Gobierno Federal capacite más a los Estados y a los municipios para que puedan detectar estos puntos relevantes para mitigar los niveles de deforestación, los cambios de uso de suelo, pérdida de recursos hídricos, contaminación de su aire, etcétera", concluyó.mac

Copyright © 2024 La Crónica de Hoy .