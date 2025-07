Giovani dos Santos es presentado con el L.A. Galaxy

El mexicano Giovani dos Santos fue presentado oficialmente como nuevo jugador del club Galaxy de Los Ángeles de la Major League Soocer, y aseguró que la MLS será una de las mejores ligas en el futuro, por lo que descartó estar preocupado por perder un lugar en la selección mexicana.“Hay que quitarle esa etiqueta de liga chica. Esta liga en pocos años va a ser de las más importantes del mundo y no estoy cambiando de deporte, si mantengo mi nivel no veo por qué no pueda seguir siendo convocado al Tri”, dijo en conferencia de prensa.Dos Santos consideró que se encuentra en una buena etapa de su carrera y confía que en Los Ángeles pueda encontrar la estabilidad que estaba buscando."Era el momento justo en mi carrera para llegar aquí y estoy listo para este reto. Creo que aquí puedo encontrar estabilidad. He madurado como persona y como futbolista. Nunca me he arrepentido de mis decisiones”, mencionó.El mexicano firmó con el conjunto estadounidense por cuatro temporadas y 18 millones de dólares, con lo que será compañero del inglés Steven Gerrard y el irlandés Robbie Keane.Giovani dos Santos lucirá el dorsal número “10” que alguna vez fue de una de las figuras más importantes de la MLS: Landon Donovan, situación que no le preocupa porque quiere escribir su propia historia.cg

