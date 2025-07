Incumple SCT con pista de prácticas

Una pista de rodamiento para pruebas que debió construirse desde finales del 2014 y en donde empresas privadas ya han otorgado su apoyo con maquinaria y camiones, es el proyecto que Bernardo Gutiérrez, delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT) hoy ha incumplido con los industriales, Canacar y la UTJ.La pista de pruebas y área de maniobras es un proyecto que se gestionó desde hace dos años a través de un convenio en el que participó la SCT para capacitar y profesionalizar a los alumnos que estudian en la Universidad Tecnológica de Jalisco (UTJ) para choferes de carga y del transporte público. El costo de construcción se estima entre 12 y 13 millones de pesos."Esos compromisos que ha generado la UTJ y la Canacar en conjunto con el delegado en Jalisco de la SCT, Bernardo Gutiérrez ha habido algunas deficiencias en el sentido de que el delegado no ha asumido en su responsabilidad para que este proyecto se ejecute", señaló Juan Alonso Niño Cota, coordinador del CCIJ.José Antonio Rivas Barba, delegado de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) explicó que los cerca de 600 alumnos que actualmente cursan esta carrera de choferes están viendo afectadas sus prácticas."Ya se tienen dos unidades en comodato que las empresas Kenworth Mexicana y Friendliner nos pusieron en comodato para que los muchachos puedan hacer sus practicas y ahorita nos hemos visto en la limitación de que no hay avances en la pista de rodamiento donde la SCT había hecho el compromiso para hacer todo el proceso de armado de la pista".Hasta el momento la SCT argumenta que no cuenta con el recurso para llevar a cabo el proyecto, pese a que solamente deberán aportar el material para la construcción pues el proyecto ejecutivo ya se concluyó y como parte de los convenios que tiene la UTJ, la empresa Caterpillar pondrá a disposición la maquinaria con el personal y el combustible incluido.Enrique Dueñas Rodríguez, vice coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ) lamentó que la comunicación con Bernardo Gutiérrez se ha cortado por completo y solo les comentaron en la delegación de la SCT que el proyecto se va a detener desestimando el proyecto cuyo impacto alcanzaría a otras entidades del país."De un de repente se le cayó el interés, yo creo que debe de estar muy ocupado buscándole nombre a la tuneladora por ejemplo, o algunas otras cosas importantes, aunque para nosotros es sumamente importante y delicado".Se espera que con estas nuevas generaciones de alumnos se profecionalice a los choferes y se cubra el déficit de operadores de 40 mil en Jalisco y 70 mil choferes a nivel nacional en lo que corresponde al transporte de carga.mac

