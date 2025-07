Puerto Vallarta pierde turismo LGBT

Del 2010 a la fecha, Puerto Vallarta ha sido el municipio que mayor pérdida turística padeció, pues diversas asociaciones empresariales mencionaron que dicho municipio perdió un gran porcentaje de los 15 millones de visitantes que pertenecen a la comunidad LGBT, lo que se traduce en 12 mil millones 240 mil dólares de posible recaudación no lograda, pues esa cifra es el equivalente a la derrama económica que dejan el 24 por ciento de los norteamericanos que viajan a México en búsqueda de un destino Gay friendly.Mexico actualmente cuenta con 44 destinos turísticos registrados frente a la Secretaría de Turismo nacional (SECTUR), lo anterior según el oficio denominado “agenda de competitividad”; por otra parte, el Estado de Jalisco cuenta solamente con dos de esos cuarenta y cuatro (Guadalajara y Puerto Vallarta), dicho oficio pretende categorizar las zonas geográficas según sus capacidades de recepción económica dirigida casi en su totalidad a los servicios a vacacionistas. Las mismas cifras del estudio realizado por SECTUR, arrojaron que 35 por ciento del turismo en Puerto Vallarta, se encuentra categorizado como turismo diverso (gay).Puerto Vallarta diverso

Las encuestas realizadas por la empresa Out Now, arrojan que el municipio costero de Vallarta, continúa en el top tres de los sitios más visitados por viajantes extranjeros y nacionales que pertenecen a la comunidad gay, sin embargo, también arrojan que esa preferencia es cada vez menor.El analista y creador de dichas encuestas Ian Johnson, comentó que la pérdida o caída de turismo gay en Jalisco representa 10 por ciento al año, mientras que otros destinos como Cancún únicamente perdieron el 5.3 por ciento, las causas según Johnson es la natural tendencia a la baja ocasionado por las oportunidades financieras, no obstante, las cifras en Puerto Vallarta, preocupan, pues son el doble de la deserción natural.Johnson finalizó diciendo que “La competencia por viajes LGBT está resultando cada vez más complicada, y Puerto Vallarta no parece estar jugando en el mismo nivel de mercado que sus principales rivales de turismo en México (Cancún y Ciudad de México, primero y segundo lugar consecutivamente)”.

En los estudios realizados por Ian Johnson, se detectó que las principales debilidades del sector turístico en materia de seguridad en Jalisco y en México, son los siguientes; “Violencia física 4%, Acoso de los vecinos 11%, Acoso en el trabajo 14%, Negación de un producto o servicio 6%, Acoso verbal 40%”.Recuperarán terreno perdido

El foro Internacional de Negocios dirigido al mercado Lésbico Gay Bisexual Transgénero (LGBT), más importante de Latinoamérica es originario de Puerto Vallarta Jalisco, fue creado con el objetivo de orientar a las empresas y prestadores de servicios, en el acercamiento con la comunidad diversa. Rubén Sandoval, director y fundador de la organización, LGBT confex, durante entrevista para La Crónica de Hoy Jalisco, aseguró que el trabajo realizado por dicha organización se encuentra en constante crecimiento.“LGBT confex nació en el 2010 con un primer proyecto que se llevó acabo en Puerto Vallarta con el objetivo de reunir expositores, conferencistas, compradores y algunas otras organizaciones con el objetivo de hablar exclusivamente de ese mercado (…) el evento fue evidentemente un éxito, sin embargo se llevó acabo sin apoyo de ninguna dependencia de gobierno, posteriormente en el 2013 el evento creció de manera significativa y finalmente se logró el apoyo del gobierno” dijo.Agregó, que su programa propone una plataforma educativa de comercio para que se traduzca en una lectura responsable de la necesidad que tienen las empresas de adquirir educación en materia de inclusión a minorías sexuales, entre los logros recientes, mencionó la amplia participación que tienen algunas empresas originarias del puerto, además de programas gubernamentales orquestados por SECTUR como el informativo en redes sociales sobre destinos gay friendly, dijo “por ejemplo esos avances que menciono, no existían en el 2011 (…) son grandes logros”.Próxima sede Mérida Yucatán

Durante la próxima presentación de LGBT CONFEX, se incluirán charlas y talleres educativos de líderes de opinión LGBT a nivel mundial con enfoque en las siguientes plataformas: turismo, corporativo, cine, académica, moda, emprendimiento, tecnología y medios de comunicación. Los asistentes tendrán la oportunidad de participar en los siguientes eventos que se desarrollarán durante el Foro LGBT Confex; “Expo Internacional de Negocios LGBT 2015, Encuentro sobre Diversidad en el Lugar de Trabajo 2015, Congreso Internacional de Estudios y Realidades de la Diversidad Sexual”. El evento se realizará durante el viernes 18 y sábado 19 de septiembre de 2015.

*Las cifras corresponden a reportes elaborados por Out Now Global y LGBT Community Survey.cr

