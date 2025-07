La Volpe contesta a Néstor de La Torre

El director técnico argentino Ricardo Antonio La Volpe se mostró agradecido y halagado porque suena para dirigir a la Selección de México, pero eso por ahora sólo son rumores.

La Volpe se debe a Jaguares de Chiapas, club en el que tiene contrato y en caso de ser considerado de manera formal en el Tricolor deberán sentarse a platicar el acuerdo.

"A uno lo halaga y qué bueno que me tengan considerado, ahora estoy en Jaguares, estoy viviendo en Chiapas, tengo un compromiso con mi directiva y Jaguares, lo que venga después lo veremos, nos sentaremos, cuando haya diálogo, ahora sólo son rumores”, dijo.

Enfatizó que “los que me contrataron son los Jaguares, tengo que responderles a ellos y estaré el sábado contra Morelia".Le contesta a Néstor de la Torre

Lamentó que exista gente como el presidente de Chivas de Guadalajara, Néstor de la Torre, quien hable de retrocesos en la Selección Mexicana en caso de que vuelva La Volpe a ser el estratega, ya que en su etapa cuando dirigió en la Copa del Mundo Alemania 2006 se cumplieron algunos objetivos.

"Hay comentarios que se han dado que mejor ni hablo, ciertas personas hablan de retroceso, a esa gente le digo en cuatro años no hubo retroceso, vean como pasé la eliminatoria, como pasamos la Confederaciones, como se fueron jugadores a Europa, es gente que está muy dolida, es eso", dijo.

"Yo creo que pueden decir que hay mejores que yo y sí, habrá muchos mejores que yo, cuando usen la palabra retroceso, se deben limpiar la boquita, nueve jugadores se fueron a Europa, no se puede hablar de retroceso, no quiero tocar el tema, no quiero desperdiciar el hablar de algo que tiran bombas hacia arriba, pobrecitos", enfatizó.

Respecto a su continuidad en Jaguares, el director técnico pampero fue muy claro al señalar que se debe a los resultados y nada puede hacer por la falta de pago a los jugadores, él sólo se dedica a trabajar y por ahora en el Apertura 2015 de la Liga MX, el cuadro chiapaneco lleva siete puntos.

"Yo estoy muy bien acá, la continuidad de los técnicos es con base en resultados, acá no te darán tres años si no ven resultados, si mañana no pagan, por ejemplo, no puedo poner disciplina, la directiva sabe que se hizo el esfuerzo, en su momento, estamos bien, hasta hoy", expresó.

Por otra parte, el técnico argentino dio a conocer que el chileno Mathías Vidangossy, procedente del Palestino, se convertirá en el último refuerzo de su escuadra para el presente campeonato.

