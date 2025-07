No es el “salvador”

El brasileño Ricardo Ferretti dejó en claro que de ninguna manera llega a la dirección técnica de la Selección Mexicana como “salvador”, sino que lo hace para retribuir un poco todo lo que ha recibido de México, tanto en su etapa de jugador como en la de estratega.“No vengo como salvador ni como nada, vengo como interino nada más. Vengo con toda ¿ la ilusión del mundo y compromiso de hacer las cosas lo mejor posible, para mí es un gran orgullo, satisfacción y naturalmente el reto es buscar ese boleto a la Copa Confederaciones”, dijo.En conferencia de prensa en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), el “Tuca” fue presentado y aceptó que aunque en el pasado había dejado en claro su rechazo hacia la posibilidad de tomar al Tri, convirtiéndose en un duro crítico de la forma en que los directivos manejan al equipo nacional, vio la oportunidad de retribuir un poco lo que ha recibido del balompié nacional.“Hay un dicho que dice que ‘cae más pronto un hablador que un cojo’ y me tocó a mí. Creo que es el momento de aportar algo de lo mucho que me ha dado el futbol mexicano, pienso que es un buen momento, puedo y tengo la capacidad para apoyar, estoy muy agradecido que hayan puesto esta responsabilidad en mi persona”, indicó.Explicó que “durante mucho tiempo sí dije muchas cosas, pero ahora es el momento de apoyar a nuestro futbol y ojalá siempre pensáramos mucho más en esto y no en cosas personales. Pensar en nuestro futbol, que sea el que todos pretendemos y siempre buscamos lo mejor, pero muchas veces por intereses personales se interponen intereses colectivos”.Aclaró que sólo se hará cargo del “Tri” en los partidos ante Trinidad y Tobago, Argentina, Estados Unidos, en el que buscará el pase a la Copa Confederaciones Rusia 2017, y Panamá.“No (hay posibilidad que me quede) Decio de María (presidente de la FMF) dijo que terminando estos cuatro partidos finaliza nuestro compromiso, si logran mañana (encontrar al técnico que buscan) no hay ningún problema”, estableció.No se queda

Explicó que no hay posibilidad de cumplir todo el proceso porque tiene un compromiso con los Tigres de la UANL, “hay un contrato por tres años más, hay un proyecto que estamos llevando a cabo”.“Creo que es una buena posibilidad para ambas partes, para que ellos busquen al técnico que nos lleve a lo máximo, en Copa Confederaciones y Mundiales”, externó.Finalmente, descartó que haya existido algún tipo de presión por parte de los altos mandos de Tigres para que sólo asumiera este interinato y regrese con ellos. “El ingeniero Alejandro Rodríguez y Miguel Ángel Garza me dejaron tomar la decisión libremente. Pude tomar mi decisión, siempre me han apoyado y en este momento me apoyaron en una decisión más”, sentenció Ferretti.Trabajará gratis

Por otra parte, Ricardo “Tuca” Ferretti explicó que tanto él como los integrantes de su cuerpo técnico trabajarán los cuatro partidos acordados de forma interina sin cobrar absolutamente nada. “No, todos los que venimos no hay dinero”, sentenció.Respecto de su cuerpo técnico, confirmó que Miguel Mejía Barón será parte de él, así como el también experimentado preparador físico, Ariel González.“El cuerpo técnico ya lo tengo casi formado, Migue Mejía Barón, (Marco Antonio) ‘Chima’ Ruiz, Ariel González, el doctor José Luis Serrano y el entrenador de porteros de Morelia, Abdón Calderón, son los que venimos a trabajar para enfrentar estos compromisos”, estableció.Finalmente, el “Tuca” dejó en claro que a partir del domingo, cuando inicie su primera concentración, se enfocará únicamente en el Tri y dejará de lado por completo lo que es el equipo de Tigres.Cifras:

3 Años de contrato tiene Ricardo Ferretti con Tigres. Por esa razón, aseguró que no tomará de forma definitiva al Tricolor4 Partidos dirigirá el “Tuca”: Trinidad y Tobago y Argentina (4 y 8 de septiembre), Estados Unidos y Panamá (10 y 13 de octubre)Frase:

“Propuse tomar estos cuatro partidos, con el objetivo de lograr el boleto a Confederaciones y cuando se cumpla el plazo, tienen la libertad de elegir. Es en agradecimiento a este futbol que tanto me ha dado en estos años”Ricardo Ferretti, técnico de México

