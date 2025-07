Es una batalla con golpes sin fin. Un pleito en tribunales que va para larga. El que salga victorioso, pretende llevarse una gran cantidad de dinero. Pero por lo pronto, Jorge Vergara se siente seguro al frente de Chivas. Sus abogados aseguran que Angélica no podrá retomar el control del equipo.La mañana de este viernes, se dio a conocer que la llamada “Reina del Gas” ha pagado la fianza por más de un millón de pesos que le impuso el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Estado de Jalisco, con lo que, según sus representantes legales, tendría garantizado recuperar el poder del Rebaño Sagrado.De inmediato, el Despacho Coello Trejo, que representa a Jorge Vergara en este pleito, ha desmentido dicha posibilidad. “Angélica Fuentes Téllez no es directora general, ni apoderada, ni representante de Grupo Chivas S.A. de C.V. lo único que hasta este momento ha conseguido, son determinaciones de carácter provisional y no de definitivo que suspenden otras resoluciones judiciales, pero ninguna de ellas le confiere algún tipo de cargo o facultad a la señora”, se explicó a través de un comunicado.El grupo de abogados aclaró que “existen resoluciones de jueces en el estado de Jalisco en favor de Jorge Carlos Vergara Madrigal, que no han sido revocadas y que le impiden a la señora Fuentes desempeñar cualquier cargo dentro de Grupo Chivas”.Además, detalló que “la asamblea que la señora Fuentes dice que le confiere el cargo como directora general, es una asamblea ilegal y además completamente obsoleta, es decir, no la puede ejecutar para desempeñar ningún cargo”.Los litigantes de Vergara han dejado entrever que son los abogados de Angélica Fuentes quienes crean confusión en el tema, en un intento de justificar la labor que se encuentra realizando. Antes, ya se les había acusado de intentar desviar la atención ante la orden de aprehensión que pesa en contra de la “Reina del Gas”.“Lamentamos la confusión que están generando los abogados de la señora Fuentes, quizá debido a la orden de aprehensión girada en contra de su clienta, y en un evidente intento por demostrarle que han logrado algo. Sin embargo, es una realidad que no existe y que consideramos que sólo la están induciendo al error, sin dimensionar el posible daño que le están generando a su imagen”, sentenció el comunicado.“El señor Jorge Carlos Vergara Madrigal sigue al frente de las empresas velando por las familias que viven de este negocio y esto no afecta en lo absoluto la operación”, concluyó el documento.

