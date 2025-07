Título atlista, la cereza que falta en la carrera de Rafa Márquez

Luego de 16 años, Rafael Márquez vuelve al Atlas y en su presentación aseguró, que levantar el titulo con los Zorros sería la cereza en el pastel que hace falta en su carrera.

“Sería la cereza del pastel, bastante lindo terminar la carrera con un título en Atlas, un sueño, como lo fue jugar en Europa y ganar títulos en un equipo importante, se inicia con un sueño, hay cosas a las que aún tengo que adaptarme y no que se adapten a mí, me adapto a lo que es la institución para ser un equipo fuerte y competitivo. Sería algo lindo el terminar mi carrera con un título más en esta institución”.

El central dijo no tener ninguna deuda con La Fiel, luego de que vistiera la camisa de León en el futbol mexicano hace tiempo, antes de la Rojinegra, tal y como lo dijo en repetidas ocasiones.

“Por qué deuda, para nada, no me gusta deber nada a la gente. Yo hablé de que me gustaría retirarme en Atlas y aquí estoy. Estoy en condición de intentar ganar un título más. No tengo por qué esconderme de eso, doy la cara por aquel entonces, ya es pasado, un pasado que quizá es borrado de mi mente porque no fue lindo, pero hay gente nueva que quiere ayudar a la institución”, expresó.

Comentó además que no es ningún salvador y que él solo no acabará con la sequía de 64 años de los Zorros. Viene a sumar al grupo y no a restar, una situación de la que se le ha culpado muchas veces.

“Yo vengo a poner mi granito de arena, vengo a exprimir la experiencia. La gente tiene una idea de mi de que soy grillero, político, pero si hablan con mis compañeros y ex, no creo que puedan decir lo mismo. Yo siempre trato de ver lo mejor para el equipo, desde luego que el liderazgo que me ponen es tratar de que todos vayamos por la misma línea, es trabajo en equipo”.

