Jorge Vergara encendió la mecha antes de comenzar el torneo. Su deseo para 2016 es que Chivas sea Campeón, para así “arruinarle” al América su festejo de 100 años. En el plantel del Guadalajara, intentan enfriar la polémica. Aunque respaldan al patrón en una cosa: la intención de buscar el título.El empresario no se tentó el corazón para sostener que “me encantaría echar a perder el centenario”, comentó en una entrevista, ante esto sus jugadores se unen a sus intenciones.“Siempre estoy de acuerdo con Jorge. Que el equipo quiera trascender y buscar un campeonato, son objetivos que se trazan y en el futbol tienes que ponerte metas altas, pensar que el equipo quiere salir campeón; si no, qué chiste tiene el trabajar. El título es una recompensa al trabajo, el equipo para eso trabajó esta pretemporada. Lejos del América, si es su centenario o no, eso no me interesa, pero estoy muy de acuerdo con sus palabras que el equipo buscará un campeonato”, explica Jair Pereira.“Es un comentario siempre muy particular. Sabemos que Jorge nos externa siempre que quiere que Chivas esté en la punta y lo queremos así también. Nuestra cabeza es Matías (Almeyda), es el encargado número uno de nosotros y lo que nos pida lo tenemos que hacer, pero nosotros siempre tenemos que defender al patrón porque él quiere lo mejor para nosotros. Nunca ha deseado mal a ninguno de nosotros, sino al contrario siempre aspira a cosas grandes, es una persona ganadora y quiere que su equipo lo sea. Él lo puede expresar de una forma, pero nosotros siempre tenemos en mente que el equipo sea campeón”, añade el zaguero central.Para conseguir tal objetivo, el Rebaño Sagrado no se siente menos que nadie. Hay planteles muy importantes en el futbol mexicano y otros que se han reforzado de forma destacada. Sin embargo, Jair Pereira asegura que los hombres rojiblancos están a la altura de los nombres de otros clubes.“Sería desventaja si viera que día a día el equipo no se entregara o no hubiera capacidad física o técnica, pero he estado en clubes donde siempre llegaban refuerzos, pero el que hace la diferencia es el que se mata día a día, tenemos más de 20 jugadores, todos con ganas de jugar, pelear por estar en el 11 titular y eso lo destaco más. Valen más los hombres en la cancha y no los nombres. No nos preocupamos tanto por lo que venga de refuerzos, nos ocupamos por trabajar y las debilidades que hemos mostrado, reforzarlas para tener un buen torneo”, asevera.Peláez le responde a Vergara

Criticar al América es una forma de llamar la atención y es algo que agradece su presidente deportivo, Ricardo Peláez, quien consideró que es una forma más de darle publicidad al equipo, esto en respuesta a lo dicho por Jorge Vergara."Lo agradecemos, aquí agradezco mucho a los que le van al América y a los que lo odian, porque también son un activo importante, así es el América, y hablar de América genera no sé si rating o mayores ventas o que te volteen a ver, me estoy acostumbrando", dijo.A muerte con Almeyda

Para perseguir ese título que le permita alcanzar al América en la cima de campeonatos dentro del futbol mexicano, el Guadalajara apelará al estilo que Matías Almeyda ha implementado, agresivo y propositivo. Más allá de que el descenso esté cerca, Chivas quiere ser un plantel protagonista.“El que nos pone el técnico, no podemos manejar otro estilo. Lo que entrenamos es lo que ejecutamos. No podemos pensar en jugar muy atrás cuando lo que se entrena es otra cosa, Chivas va ser un equipo agresivo, todos vamos a participar en la recuperación y será un equipo que siempre buscará jugar bien. Guadalajara para eso se ha preparado, estamos a muerte con lo que nos pone el técnico, lo que piense que es correcto, nosotros somos sus piezas y debemos movernos bien en la cancha”, sentencia.Cobijo para los refuerzos

Jair Pereira asegura que los refuerzos Carlos “Gullit” Peña y Orbelín Pineda cuentan con total respaldo del plantel, para que se integren lo más pronto posible y, sobre todo, para que se den cuenta pronto de la grandeza del Rebaño Sagrado.“Lo único que tenemos que hacer es cobijarlos. No es fácil jugar en Chivas, mucha gente ha pasado por este club y dura un torneo o un año. El jugador debe ser consciente, realmente es una playera muy importante, el que diga que no, está ciego porque Chivas es una gran institución y sólo con la pura afición te das cuenta de su grandeza. Debemos cobijarlos, que no se presionen y saquen su mejor futbol, porque el jugador cuando está presionado, se entume y no saca su mejor versión”, detalla.“Tanto 'Gullit' como Orbelín han visto la magnitud de Chivas porque fuimos a Estados Unidos y saben que es un equipo con gran afición, que es exigente, pero no vienen con esa presión que pudiera ejercer la afición. Cada uno de ellos viene a matarse por Chivas, saben lo que representa esta playera, se han dado cuenta y seguirán viviendo experiencias para darse cuenta de la grandeza de este club”, finaliza Pereira.Frase:

“Me gustaría que siempre Chivas esté en los primeros lugares, su historia lo merece, es un club ganador y ahora pasa por situaciones difíciles pero los jugadores lo queremos revertir”Jair Pereira, defensa de Chivas

