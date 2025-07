Casas de empeño en la ZMG operan con irregularidades

Pese a que los operativos que lleva a cabo la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) son permanentes y aleatorios, en lo que respecta a las verificaciones que se llevaron a cabo en los negocios dedicados al préstamo y empeño de prendas, sigue siendo una constante el realizar irregularidades como el cambio o modificaciones de contrato que difieren con el registrado ante la dependencia o siguen sin cumplir con el Registro Público de Casas de Empeño (RPCE), pese a que este entró en vigor el 12 de noviembre de 2013.En entrevista para Crónica de Hoy Jalisco, la Profeco, explicó a través de Gabriela Vázquez Flores, delegada en Jalisco que en el 2015 se realizaron 244 verificaciones a Casas de Empeño, de alas cuales se derivaron 78 suspensiones.“Las causas fueron por no exhibir los precios a la vista del consumidor, el contrato de adhesión que debe estar registrado ante la Procuraduría y que no contenga cláusulas que se consideren como abusivas para el consumidor que es una práctica además de que no solo debe estar registrado ante la Procuraduría sino que lo deben de utilizar y no modificarlo de ninguna forma”.De acuerdo con datos de la Profeco, en Jalisco operan 397 distintas casas de empeño, en caso de que una de ellas opere sin la inscripción correspondiente en el Registro Público de Casas de Empeño, "podrá ser sujeta a una sanción la cual consiste en clausura total o parcial, la cual podrá ser hasta por noventa días y con multa de 133 mil 298.57 a tres millones 732 mil 360.02 pesos, misma que será impuesta por la Profeco con base en la Ley Federal de Protección al Consumidor".De acuerdo con el portal de la Profeco sobre el Registro Público de Casas de Empeño, en el 2015, se registraron a 397 establecimientos que ofrecen servicios de empeño y préstamo y que se ubican tanto en la zona metropolitana de Guadalajara como al interior del Estado.Algunas de estas empresas que realizan sus operaciones en Jalisco y que fueron inscritas en el registro, se dan a conocer a través de la página de la Profeco son Prestamos Empeña Fácil, Casa de Empeño el Cerrito, Casa de Empeño del Sol, Prenda Segura, Nacional Monte de Piedad, Monte Express, Presta Fácil Casa de Empeño y Dinero Fácil, PrendaLana, NeNacional, ConPrenda, Continental Casa de Empeño, Empeña Más Fácil, First Cash, Tu Empeño, Empeña Fácil, Prestamos Empeña Fácil y Prenda Vale, entre otros.Al corte del mes de septiembre, a nivel nacional la dependencia reportó haber llevado a cabo cinco mil 385 visitas de verificación, colocando sellos de suspensión de la actividad comercial en mil 875 -386 más que en 2014-. Se informó que las entidades en donde se tienen más son: Jalisco en primer lugar con 78 casas sancionadas seguido de Nuevo León con 54, Guanajuato con 44, 40 en Querétaro y Michoacán con 37.A nivel nacional se estima que existe un universo de 4.5 millones de usuarios por lo que estas verificaciones resultan de utilidad para llamar la atención de los usuarios para que conozcan y hagan valer sus derechos, pero además para tomar en cuenta el reporte de que en el 2015, las casas de empeño con más sanciones fueron: First Cash, Prendamex, Ezpawn Management México, Maxi Prenda y Casa Mazatlán.En Jalisco, otra de las agravantes que se encontraron en estas verificaciones realizadas por personal de la delegación es que no todas las empresas rinden mensualmente el Informe de Comportamiento Atípico, que una vez revisado por la Profeco, es turnado a las autoridades de procuración de justicia a través de la Fiscalía del Estado.“Un pignorante que tenga un televisor, por poner un ejemplo, de características similares y que lleve a empeñar tres en el mismo mes, es una actividad atípica pues de dónde se tienen tres televisores con características similares para estarlos devengando, por eso este tipo de cosas es importante que ellos lo estén reportando por lo que es una obligación y de no presentarlo son sujetos a una multa”, detalló Gabriela Vázquez.La delegada en el Estado agregó que una de las herramientas que también suelen emplearse en estos negocios son las básculas y en el 2015, se inmovilizaron cinco por carecer de holograma del año que corre en curso y que se debe tramitar en los tres primeros meses del año, por lo que en este 2016, los dueños de Casas deEmpeño deberán tramitarlo.La pasada administración municipal de Guadalajara, señaló que en el municipio operan 148 casas de empeño y de acuerdo con la Dirección de Inspección y Vigilancia, 34 de éstas operaban sin la autorización de la Dirección de Padrón y Licencias. En el mes de febrero del 2015 se impusieron sanciones por las siguientes causas:Infracciones: fueron seis por modificación al padrón, 74 por anuncios, dos por falta de refrendo de licencia municipal, 14 por falta de licencia municipal, una por presentar copia simple de licencia y no original, tres por obstrucción de vía pública, y una por falta de medidas de seguridad.Clausuras totales: Cinco por falta de refrendo de licencia, 17 por falta de licencia, dos por falta de autorización municipal para retiro de sellos, cuatro por anuncios, una por trabajar fuera de horario y una por modificación al padrón.Clausuras parciales: tres por falta de licencia municipal, una por modificación al padrón, una por anuncios, una por obstrucción a la vía pública.Apercibimientos: cinco por falta de medidas de seguridad. cuatro por anuncios y dos por modificación al padrón.Recomendaciones por parte de Profeco y Condusef

-Asegurarse de que sea el último recurso para obtener un préstamo, pues la casa de empeño es la opción más costosa.-Antes de empeñar comparar al menos tres opciones.-Pregunta al encargado información sobre la tasa de interés, porcentaje del préstamo, cantidad de refrendos, entre otras.-Pagar a tiempo para evitar el cobro de intereses moratorios y el riesgo de perder la prenda.-Informarse del porcentaje real que prestarán por la prenda a empeñar.

cr

Copyright © 2024 La Crónica de Hoy .