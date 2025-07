Juego de centenarios

Llegó la hora para el Atlas. El canterano preferido vuelve a pisar la cancha del Estadio Jalisco. Esta noche reciben al odiado por unos y amado por otros, América, duelo que promete goles, de emociones garantizadas y de expectativa desbordada.El inicio fue prometedor, ganaron en cancha visitante luego de las dudas que la pretemporada había generado, en nadie cayó bien el haber sido goleado por Morelia y derrotado por los Leones Negros.Sin embargo, ante Querétaro los Zorros pudieron demostrar de cierta manera de qué están hechos. Son líderes provisionales y parece que este año en Gonzalo Bergessio pesará la ofensiva, luego del doblete que marcó un doblete en la jornada uno.La tarea no es fácil, no solo por el rival, el Estadio Jalisco se ha vuelto territorio maldito casi de forma irónica. En casa el equipo ahora dirigido por Gustavo Costas no gana un partido de Liga ante su gente desde septiembre del año pasado, cuando en el Apertura 2015 vencieron 3-2 a Dorados al mando de Gustavo Matosas.En el último semestre del 2015 rompieron una racha negativa, ya que, con apenas dos encuentros ganados, igualaron su peor racha como locales en la historia de los torneos cortos.Su contraparte no inició con el pie derecho, aunque sacó un punto en el debut, fue ante Puebla y con formas que no llenaron el ojo ni de directiva, ni afición.En medio de dudas y la presión por sacar victorias que ayuden a aclarar el panorama, Ignacio Ambriz va por algo que las Águilas no han logrado hasta el momento en territorio tapatío: ganar tres partidos al Atlas de forma seguida.En sus últimas dos visitas (Clausura 2015 y Clausura 2014), los capitalinos han ganado por 2-1, en el último de ellos remontando el marcador. La última victoria de Atlas sobre América en el Monumental de la Calzada data del Clausura 2013, cuando los entonces hombres de Tomás Boy, con goles de Omar Bravo y Rodrigo Millar, se quedaron los tres puntos con marcador de 2-1.Así pues, con los Azulcremas habidos de rodaje dentro de la cancha y los Rojinegros con la motivación que representó iniciar ganando el Clausura 2016, chocan en Guadalajara, el primero de Márquez ante su gente que tanto esperó su regreso. Esta noche, el Estadio Jalisco lucirá sus mejores galas para recibir al equipo más ganador del futbol mexicano y al hombre que más títulos ha ganado, el “Káiser” de Michoacán.Kannemann no quería salir

Desde hace tiempo a Walter Kannemann se le viene ligando con equipos de su país y el extranjero, parece ser que el haberse consagrado como uno de los jugadores más regulares del mal cierre de año que tuvo Atlas, le puso los reflectores.El “Vikingo” incluso, no había iniciado la pretemporada, el técnico Costas decía que estaba todo en manos de la directiva, los rumores apuntaban a que había pedido su salida y que Cruz Azul era su destino.Sin embargo, se quedó y fue titular en el primer juego de la temporada, Kannemann dijo, su intención nunca fue la de dejar el club, él solo se ponía a disposición de lo que dictara la gente de pantalón largo.“No quiero salir, vamos a aclarar esto porque se habló un montón. La intención de salir uno no la tiene, a menos que sea a un lugar que como jugador te haga crecer, mi intención de salir nunca estuvo. Sea que sea lo que haya pasado, fue para mejorar, uno como depende del club tiene que seguir entrenando por si es tomado en cuenta, y si no, también y eso fue lo que hice y hoy estamos acá”.cr

