Es mínimo el apoyo a afectados con L3

Pese a que algunos hoteles del centro tienen las obras tanto de la Línea 3 del Tren Ligero como de la ampliación del túnel en la Avenida Hidalgo, prácticamente en sus puertas, los hoteleros del Centro Histórico cerraron el 2015 con aumento del 10 por ciento en relación al 2014.Miguel Ángel Fong, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles explicó que la ocupación a partir de que se iniciaron las obras, ha registrado una baja del orden del 40 por ciento. “Ha sido una dificultad el tener la obra en la puerta, sobre todo que no ha ido a la velocidad que todos quisiéramos como el cierre de Avenida Revolución, se dio en el mes de junio y hasta el mes de enero seguimos con la calle cerrada”.Agregó que en algunos hoteles como el Aranzazú, Aranzazú eco, Alcazar, One y en algunos otros que tienen la obra prácticamente en la puerta, sí han visto una baja en la ocupación y esto es innegable, sin embargo no es generalizada tampoco la baja en la ocupación.Aclaró que ha sido muy complejo para los hoteles que se han visto con mayores afectaciones pues realmente los apoyos que se han ofrecido por parte de las autoridades municipales y estatales, “son realmente pequeños para la dimensión de la afectación porque el no pagar un predial o tener una condonación en el pago del predial, nos alcanza para menos de una semana de nómina”.Pese a que se han visto en la necesidad de realizar recortes en sus gastos corrientes, el empresario aseguró que no se han visto en la necesidad de hacer recortes de personal o cerrar incluso las puertas de sus hoteles, pues esta medida lejos de significar un ahorro, implicaría mayores gastos para los hoteleros.“El cerrar es muy doloroso, pero es muy caro porque se tendría que liquidar a todo el personal, hay que hacer una serie de acciones que resultan peores que el seguir dando la batalla al día a día y despidos masivos o ese tipo de cosas, no, no se han hecho”.Sin embargo, pese a este crecimiento, como consecuencia de las afectaciones que se han tenido con las obras de ampliación del túnel de la Avenida Hidalgo, ya se cerró un hostal que se ubicaba en la calle de Pedro Loza.mac

