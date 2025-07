Aunque el equipo lució mal sobre la cancha del Estadio Jalisco y la goleada en contra frente al América (0-3) fue vergonzosa, el mediocampista del Atlas, Egidio Arévalo, pide no dramatizar la situación, pues se trata apenas de la primera derrota del equipo en el actual Torneo Clausura 2016.La presentación ante su afición fue decepcionante para los Zorros. Se esperaba una fiesta para el regreso de Rafael Márquez al Coloso de la Calzada Independencia, pero todo terminó en decepción. Sin embargo, el futbolista uruguayo conserva la calma y solicita que el entorno rojinegro se tranquilice.“Es un golpe duro para todos, pero no podemos dramatizar porque apenas van dos fechas. El grupo hizo un gran primer tiempo, más allá de la mala suerte de convertir un gol en contra, siempre estuvimos bien ordenados. Tampoco dramatizamos ahora por haber perdido el primer juego. Tenemos que seguir trabajando, no bajar los brazos y esta tranquilos en el grupo”, explica.“Quizá por el rival preocupa porque nadie quiere perder contra el América. Lo habíamos hablado en la semana que era el gran partido para nosotros, era el debut en nuestra casa así que duele por eso y duele también por ser ante tu gente, pero esto es el comienzo, no podemos dramatizar. Tampoco fuimos grandes por ganar en la primera fecha ni somos los peores por perder en la segunda. Tenemos que seguir trabajando, dedicándonos día a día y hablar más entre nosotros”, añade el mediocampista de contención.“No nos podemos volver locos porque perdimos un partido, tenemos que seguir trabajando. Viene otro partido complicado también de visitante ante Monterrey, pero no podemos olvidar el encuentro del miércoles (ante Coras, en el Jalisco, por la Copa MX), debemos prepararnos de la mejor manera y llegar en buena condición”, asevera Arévalo.Algo que sí debe corregir el cuadro tapatío es su desempeño como local. Tomando en cuenta el torneo anterior, Atlas ha perdido 8 de sus últimos 10 duelos en casa. A decir del propio sudamericano, el Jalisco les pesa a algunos.“Quizá a muchos les cuesta jugar de local, sienten la presión de jugar de local. Se juega de visitante de una forma más tranquila, más suelta y de local quizá les cuesta un poco más, pero debemos sacar esto adelante, no podemos ponernos nerviosos con nuestra gente, tenemos que disfrutar lo que estamos haciendo, tratar de jugar en nuestra casa igual que de visitante. Hay que hablar un poco con los muchachos, tratar de soltarnos y empezar a ganar”, afirma.Prohibido caer

Por otra parte, Egidio Arévalo sostiene que a pesar de la goleada sufrida en su propia casa, el ánimo de los Zorros no puede derrumbarse, porque se trata apenas del arranque de torneo y, sobre todo, porque en caso de hacerlo, levantarse sería muy complicado.“Es ahora cuando el grupo tiene que aparecer y hablarle a todo el plantel. Entre todos tenemos que hablar y levantar esto, sacar el equipo adelante, no nos podemos decaer en ningún momento porque si no, ya no podemos ni venir a entrenar. El que no tenga esa ambición de ganar cosas importantes, no puede estar aquí”, sentencia el uruguayo.“El grupo está muy unido, desde el primer día que llegué he dicho que hay un gran plantel, un cuerpo técnico espectacular porque está constantemente hablando con los jugadores, sean referentes o sean jóvenes, a todos los trata de la misma forma. Estamos juntos en esto, somos un plantel corto, no pasamos de 25 jugadores y en todo momento entrarán los muchachos, así que debemos apoyarlos, porque si nos decaemos, después para levantarnos está muy difícil”, concluye el mediocampista rojinegro.

Cifra180 Minutos son los que ha jugado Egidio Arévalo, un titular indiscutible en el 11 del técnico Gustavo Costas

Frase“El grupo siempre ha estado a disposición del cuerpo técnico, la entrega la tuvimos en ambos partidos, por eso no podemos dramatizar, aunque debemos mejorar, es verdad”Egidio ArévaloMediocampista del AtlasEn Monterrey no lo valoraron

En el Torneo Apertura 2007, Egidio Arévalo llegó a México contratado por el Monterrey, club al que enfrentará el próximo sábado, ahora vistiendo la camiseta del Atlas. Asegura tener buenos recuerdos de los Rayados, aunque asegura que no lo valoraron.“Fue el equipo al que llegué en México. Recuerdos buenos, por haber llegado, hice grandes cosas ahí, quizá después no supieron valorarme… pero eso quedó mucho más atrás, ahora estoy en otro equipo, pase por otras instituciones también y tengo que defender al Atlas”, relata.“Ahora estamos preparando el partido del miércoles (en Copa MX), juegue quien juegue tenemos que poyar siempre, estar con el plantel y después pensar en Monterrey que es un gran rival”, reconoce Arévalo.Para el Clausura 2008, el uruguayo salió de los Rayados. El técnico era Ricardo Antonio La Volpe, aunque hora se niega a señalarlo como el que no lo valoró. “No sé quién fue en su momento, pero bueno ya está, no me interesa Monterrey”, concluye.

