América es el más grande: Guerrero

El volante José Daniel Guerrero no quiso entrar en polémica y decir cuál equipo es el verdadero “campeonísimo”, si América o Guadalajara, lo único que quiso dejar en claro es que pertenece al “más grande”.En rueda de prensa en las instalaciones de Coapa, el jugador azulcrema fue cuestionado de qué club es el “campeonísimo”, luego de que el equipo capitalino así se anunciara en redes sociales al publicar la foto oficial de la temporada.“No quiero entrar en esa polémica, no puedo dar una definición de 'campeonísimo', no sé si sea el América o no, pero desde que estoy en esta institución sé que es la más grande”, dijo, al tiempo de asegurar que su objetivo es seguir con la cosecha de título.El “Chepe”, quien puede presumir un título de Liga MX y la Liga de Campeones de Concacaf con el cuadro azulcrema, dejó en claro que sólo le importa “que este equipo siga con el éxito que ha tenido en los últimos torneos, seguir llenando la vitrina de América y continuar con esta era de éxitos”.Por otra parte, luego de ser el equipo más indisciplinado el torneo anterior, dejó en claro que no bajarán la intensidad en los partidos, pero evitarán más reclamos al silbante en turno."El tema disciplina está muy claro, no hay engaños, no hay noticias de último momento, lo tenemos claro y no vamos a bajar la intensidad, en el momento que debamos cometer una falta si es necesario lo vamos a hacer”, afirmó.Luego de dos partidos en el Torneo Clausura 2016, dijo que el cuadro va bien pero no han alcanzado su máximo potencial, lo que confía logren en las próximas semanas, aunque en la mente del equipo sólo está el partido del sábado con Pachuca.“Estamos bien, pero creo que aún nos falta para llegar al máximo potencial que tiene este equipo. Hubo mucha diferencia, sobre todo en el tema físico del partido de Puebla al de Atlas, estamos trabajando para llegar al mejor nivel”, expresó.Finalmente, señaló que tener un óptimo rendimiento ante Tuzos será fundamental, pues seguir en los primeros puestos de la clasificación general es uno de los objetivos del grupo.Piden cuidar a los habilidosos

Para el jugador paraguayo Osvaldo Martínez, entradas como la que sufrió su compañero en América, Rubens Sambueza, ponen en riesgo a los jugadores, por lo que pidió a los árbitros cuidar a los más habilidosos.“Yo creo que a nosotros nos molesta el que no se tomen medidas, porque sabemos que fue una entrada muy peligrosa (de Walter Kannemann), pero como lo dijo ‘Chepe’ (Daniel Guerrero), nosotros no tenemos que meternos en esa situación, sino que dejárselo a la gente que hace ese trabajo”, dijo.Reiteró la molestia del grupo en general, pues fue “una entrada peligrosa que pudo lesionar a un compañero”, por lo que pidió “tratar de cuidar a los jugadores como Sambueza” y dejar que los árbitros hagan su trabajo.

