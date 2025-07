El Espejo: Campo 23 de Octubre, para los amantes del emparrillado

Llegar al Campo 23 Octubre es adentrarse en la pasión de los emparrillados. Se escuchan gritos, golpes y porras, todos mezclados en un campo donde se juega uno de los deportes de contacto más apasionantes, el futbol americano.La cancha lleva el nombre de una fecha importante dentro de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), el 23 de octubre se conmemora el día del Estudiante Autónomo.El campo es uno de los más antiguos que existen en Guadalajara y en él se han disputado varios campeonatos, donde los Tecos han levantado el título.Desde niños de seis años hasta jóvenes de 25 años se les pude ver entrenar día a día para convertirse en los futuros jugadores de la NFL, algo que muy pocos mexicanos han logrado, pero eso no evita que se sueñe en conseguirlo.Los jóvenes de la categoría Intermedia participan en la Conadeip, donde les sirve para foguearse y así poder saltar a la Mayor.Hace años los mayores disputaban duelos de la Onfea en el Campo 23 de Octubre, sin embargo, desde que se vendió el equipo de Estudiantes Tecos, los jugadores de americano se mudaron al Estadio 3 de Marzo donde la convirtieron es su fortaleza para recibir los duelos de locales.Cada fin de semana familiares y fanáticos del deporte considerado como “ajedrez humano” acuden a las gradas con cupo para 8 mil personas, para echarle porras a su equipo favorito.Antes de iniciar cada juego, los jugadores se hacen circulo y al grito unísono se escucha el ¡1,2,3 Tecos! Y así cada uno se coloca en su posición para dar comenzar el duelo.Para adentrarse en el mundo del deporte de contacto no se necesita tener relación con la UAG, sólo basta invertir. Para la categoría Infantil el costo es de ingreso es de 8 mil pesos; para la Juvenil, de 5 mil; la Intermedia, 5 mil y la Mayor no tiene cuota.Los entrenamientos se realizan de lunes a viernes de 17:00 a 22:00 horas según la categoría.

Categorías:Infantiles (6-14 años)Juvenil (15-18 años)Intermedia (18-25 años)Mayor (18-25 años)

Ubicación:Av. Patria #1201, colonia Lomas del Valle en Zapopán, Jalisco

gr

Copyright © 2024 La Crónica de Hoy .