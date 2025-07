DT del Bayer Leverkusen afirma que “Chicharito” seguirá en el club

Bayer Leverkusen afrontará la segunda mitad de la Bundesliga 2015-2016 con la tranquilidad de que el goleador mexicano Javier Hernández se mantendrá en sus filas, aseguró el director técnico Roger Schmidt.Tras un mes de descanso, las “Aspirinas” retomarán su agenda liguera este sábado ante el colero Hoffenheim, en cotejo perteneciente a la jornada 18, el cual se efectuará en la Wirsol Rhein-Neckar Arena.Durante ese lapso libre, “Chicharito” fue objeto de varios rumores que lo situaban fuera del conjunto alemán, no obstante, el timonel resaltó en conferencia de prensa de este viernes que “la probabilidad de que un jugador clave salga ahora es cero”.A casi cinco meses de su llegada, el jalisciense, ex del Manchester United y Real Madrid, ya se consolidó como el artillero más eficiente de este club con 11 anotaciones en Liga, tres más en Copa y cinco en Champions League.Es por ello que Schmidt fue tajante y le cerró la puerta a una posible salida del tapatío, aunque eso sí, “puede ser que uno o dos jugadores que no han jugado mucho vayan a préstamo”, dijo.Mientras que sobre la llegada de nuevos elementos, se limitó a asegurar que depende de la evolución de sus futbolistas lesionados.Por otro lado, ya centrado en su próximo compromiso contra el “Hoffe”, enfatizó que “no vamos a juzgar al rival por su posición en la Liga. Tienen un entrenador con mucha experiencia en Huub Stevens y utilizaron las vacaciones de invierno para despejar su mente. Será un partido difícil”.Hoffenheim aspira a abandonar el sótano de la clasificación, el cual ocupan con sólo 13 unidades, mientras que “Chicharito” y sus compañeros querrán consolidarse dentro de la zona de puestos europeos, pues al momento marchan en el quinto lugar con 27 puntos.mac

Copyright © 2024 La Crónica de Hoy .